Coronavirus in Deutschland : RKI meldet 454 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 202.799 angegeben. Das ist ein Plus von 454 seit dem Vortag.

Die in der amerikanischen Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 203.717 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9095 Todesfälle und damit fünf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9099 Tote. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI aktuell auf 188.600.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 21.7., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,04 (Vortag: 1,15). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 21.7., 0.00 Uhr, bei 1,08 (Vortag: 1,13). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Deutschlandweit überschreitet nach aktuellem Datenstand kein Landkreis den von Bund und Ländern vereinbarten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Wird der Grenzwert überschritten, soll die Lage vor Ort neu bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden. Einige Bundesländer, darunter Bayern, wollen solche Maßnahmen bereits ab 35 Neuinfektionen prüfen.