Corona in Deutschland : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 54,5

Hessen, Oberzent: Eine FFP2-Maske baumelt von einem Sonnenschirm am Marbach-Stausee im Odenwald. Bild: dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag sie bei 54,5. Am Vortag hatte der Wert 51,6 betragen, es war das erste Mal seit Mai, dass er über 50 lag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 35,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7050 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4728 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls drei Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.868.197 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.698.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.976.

Altmaier: Restaurants und Geschäfte können offen bleiben

In Deutschland wird es trotz rapide steigender Infektionszahlen keinen weiteren Corona-Lockdown geben. „Nach allem, was wir heute wissen, können wir einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene vermeiden. Und das heißt auch: Restaurants und Geschäfte können im Winter offenbleiben“, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU) laut einem Bericht der Funke Mediengruppe. Altmaier zeigt jedoch gleichzeitig Verständnis für Restaurants, Theater oder Veranstalter, die Ungeimpften den Zutritt verweigerten. Sie wollten eben so gut es ginge verhindern, dass es bei ihnen zu Ansteckungen komme.