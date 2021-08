DIVI-Intensivregister : 923 Corona-Patienten liegen auf Intensivstationen

Am Freitag ist die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen laut dem DIVI-Intensivregister noch mal um 54 Fälle gestiegen. Abseits der Intensivstationen waren allein am Donnerstag 362 neue Hospitalisierungen wegen Corona gemeldet worden.

Pfleger in Berlin: Der Anteil an Corona-Fällen auf Intensivstation lag am Donnerstag bei 3,9 Prozent. Bild: dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist abermals angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag sie bei 70,3. Am Vortag hatte der Wert 66,0 betragen, vor einer Woche 48,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12.029 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 9280 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 14 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.913.828 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Nach Angaben des RKI vom Freitag wurden am Donnerstag 362 neue Hospitalisierungen mit Corona gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz der hospitalisierten Fälle lag bei 1,65 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Auch hier gibt es eine steigende Tendenz. Am Donnerstag befanden sich 869 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, das waren 33 mehr als am Mittwoch. Der Anteil an Corona-Fällen auf Intensivstation lag damit bei 3,9 Prozent. Am Freitag stieg die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen laut dem DIVI-Intensivregister noch mal um 54 Fälle auf insgesamt 923, 445 dieser Patienten werden invasiv beatmet. Anfang des Jahres lagen in Deutschland mehr als 5700 Corona-Patienten auf Intensivstationen.

Jetzt ist allerdings der Altersmedian der hospitalisierten Fälle deutlich gesunken, wie es im Wochenbericht des RKI heißt. Waren zu Jahresbeginn die hospitalisierten Fälle im Mittel noch 77 Jahre alt, liegt er seit Anfang August um 46 bis 48 Jahre.

Studie sieht viele Langzeitschäden

Auch ein Jahr nach ihrer Erkrankung leiden einer Studie zufolge rund die Hälfte der wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingelieferten Patienten noch an Langzeitfolgen. Die Autoren der chinesischen Studie, die am Freitag in der Fachzeitschrift „The Lancet“ erschien, forderten daher eine bessere Berücksichtigung der Langzeitfolgen der Krankheit. Einer von drei Patienten sei auch nach einem Jahr noch kurzatmig.

Bei Patienten, die mit einem schweren Verlauf der Erkrankung auf einer Intensivstation lagen, sei der Anteil der Menschen mit Langzeitfolgen der Studie zufolge noch höher. Die Forscher nutzten die Krankenakten von fast 1300 Patienten, die zwischen Januar und Mai 2020 in einem Krankenhaus in der chinesischen Stadt Wuhan behandelt wurden, wo das Virus zuerst entdeckt wurde.

Für die Studie wurden Daten sechs und zwölf Monate nach dem Ende der Behandlung gesammelt. Demnach lag der Anteil der Patienten mit mindestens einem verbleibenden Symptom oder einer Folgeerkrankung nach einem halben Jahr bei 68 Prozent, nach einem Jahr bei 49 Prozent. Der Anteil der Patienten, die unter Angstzuständen und Depressionen litten stieg leicht von 23 auf 26 Prozent.

Trotz der Langzeitfolgen stellten die Forscher fest, dass eine große Mehrheit von 88 Prozent ein Jahr nach ihrer Erkrankung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war. Dennoch müssten sich die Gesundheitssysteme darauf einstellen, Covid-19-Patienten langfristige Unterstützung anzubieten.