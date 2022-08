Chinesische Insel Hainan : Harter Lockdown im Ferienparadies

Aktualisiert am

Lange Schlangen an den Testzentren, geringe Testkapazitäten: Auf der chinesischen Ferieninsel Hainan wurden harte Corona-Maßnahmen verhängt. Die wissenschaftliche Grundlage für einige davon ist dabei nicht ersichtlich.

Der Strand bleibt leer: In Hainan herrscht Lockdown. Bild: AFP

Die Ferieninsel Hainan er­schien lange als letzter Zu­fluchtsort, an dem Urlauber gegen die Zumutungen der chinesischen Null-Covid-Politik gefeit waren. Seit dem vergangenen Wochenende ist das vorbei. Nachdem innerhalb von einer Woche 1140 Corona-Fälle auf Hainan gemeldet wurden, sind die Urlauberhochburg Sanya und drei weitere Orte in einen harten Lockdown versetzt worden. Am Montag kamen weitere fünf Orte hinzu, darunter die Provinzhauptstadt Haikou.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Rund 80.000 Touristen dürfen die Insel vorerst nicht ver­lassen. Für Montag und diesen Dienstag wurden fast alle Flüge gestrichen. Als am Samstag die ersten Lockdown-Maßnahmen verkündet wurden, sollen mehrere Flugzeuge umgekehrt sein, die sich bereits auf dem Weg nach Sanya befanden.