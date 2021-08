Neubewertung : STIKO empfiehlt Corona-Impfung für Kinder ab zwölf Jahren

Aktualisiert am

Die 15 Jahre alte Clara wird in einem Impfzentrum in Bremen geimpft. Bild: dpa

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut hat ihre Empfehlungen für eine Corona-Schutzimpfung aktualisiert. Nun empfiehlt sie die Impfung aller Kinder ab zwölf Jahren und Jugendlicher gegen das Virus. Bislang galt das nur für einen bestimmten Personenkreis, etwa für besonders durch Covid-19 gefährdete Personen mit bestimmten Vorerkrankungen oder für solche Kinder und Jugendlichen, in deren Haushalt besonders gefährdete Personen leben.

Die damalige Empfehlung vom 10. Juni basierte auf der Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland nur ein geringes Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken, dass noch wenig über Nebenwirkungen einer Impfung in dieser Altersgruppe bekannt war und es zugleich Berichte über seltene Herzmuskelentzündungen nach einer Impfung gab. Diese Einschätzung revidierte die STIKO nun.

Neue Daten aus dem Ausland

„Auf der Grundlage neuer Überwachungsdaten, insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit nahezu zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen, können mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe jetzt zuverlässiger quantifiziert und beurteilt werden“, schreibt die STIKO auf ihrer Website. „Die sehr seltenen, bevorzugt bei jungen männlichen Geimpften im Zusammenhang mit der Impfung beobachteten Herzmuskelentzündungen müssen als Impfnebenwirkungen gewertet werden. In der Mehrzahl der Fälle wurden die Patienten mit diesen Herzmuskelentzündungen hospitalisiert, hatten jedoch unter der entsprechenden medizinischen Versorgung einen unkomplizierten Verlauf.“

Doch neuere Untersuchungen aus dem Ausland wiesen darauf hin, „dass Herzbeteiligungen durchaus auch bei COVID-19-Erkrankungen auftreten“. Zudem seien bisher „keine Signale für weitere schwere Nebenwirkungen nach mRNA-Impfung aufgetreten, insbesondere auch nicht bei Kindern und Jugendlichen“. Zur Neubewertung der Lage trug auch bei, dass aktuelle mathematische Modellierungen, welche die nun dominierende Delta-Variante des Coronavirus berücksichtigen, ergeben hätten, dass für Kinder und Jugendliche ein deutlich höheres Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion „in einer möglichen 4. Infektionswelle besteht“. Unsicher bleibe hingegen, ob und wie häufig das „Long-Covid“ genannte Phänomen bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Damit sind Beschwerden gemeint, die meist über Monate anhalten.

Die STIKO schreibt weiterhin: „Nach sorgfältiger Bewertung dieser neuen wissenschaftlichen Beobachtungen und Daten kommt die STIKO zu der Einschätzung, dass nach gegenwärtigem Wissenstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.“ Allerdings sollen Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft werden, dadurch keine Nachteile erfahren. So spricht sich die Kommission „ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird“.

Die Fachleute betonen in ihrer Stellungnahme, dass die STIKO unabhängig sei und ihre Empfehlungen für die Bevölkerung „ausschließlich auf der Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz“ erarbeite. Für ihre zunächst zurückhaltende Position bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen war die STIKO von mehreren Politikern heftig kritisiert worden. Kommissionsmitglieder verwahrten sich gegen diese Versuche politischer Einmischung.

Der Beschlussentwurf mit zugehöriger wissenschaftlicher Begründung wurde am Montag in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und den beteiligten Fachkreisen gegeben. „Nachfolgende Änderungen sind daher möglich“, schreibt die STIKO. Die endgültige Empfehlung soll bald im Epidemiologischen Bulletin veröffentlicht werden.