Während die Frauen erzählen, klingeln pausenlos die Diensttelefone in ihren Brusttaschen. „Notrufe“, sagt eine entschuldigend. „So was wie ,Bitte das Fenster zumachen‘.“ Die Grundpflege haben die Frauen schon am frühen Morgen erledigt, Gesicht waschen, Zähne putzen, anziehen. Oben bereiten die anderen gerade das Frühstück vor.

Am Anfang hätte sie ja gar nicht richtig an Corona geglaubt, sagt eine. Aber als dann ein Bewohner nach dem anderen gestorben sei – „schlimm, so was habe ich noch nie erlebt“.

Im Flur gibt es ein kleines Stehpult, darüber eine Glasmalerei des Evangelisten Johannes. Wenn jemand stirbt, stellen die Pfleger hier sein Bild auf und zünden eine Kerze an. Im November brannten so viele Kerzen, dass der Platz nicht reichte.

„Es ist nicht mehr so, wie es war“, sagt Gerlind Schäfer. „Wenn man einmal sein Herz an jemanden hängt...“ Sie spricht nicht zu Ende. Jeden Tag gibt es ihr einen Stich, wenn sie im zweiten Stock die leeren Kübel sieht. Die alte Dame, die sich bis zu ihrem Tod hier um die Blumen kümmerte, war so etwas wie Schäfers Seelenverwandte im Haus. „Das war kein Arbeitsverhältnis, das war Familie“, sagt die 57 Jahre alte Frau.