Viertes Vakzin in der EU : EMA gibt grünes Licht für Impfstoff von Johnson & Johnson

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Weg für den vierten Corona-Impfstoff in der EU freigemacht. Die Behörde mit Sitz in Amsterdam empfahl am Donnerstag die Zulassung des Impfstoffes des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson. Nun muss zwar noch die EU-Kommission zustimmen – doch das gilt als Formsache und könnte noch am Donnerstag erfolgen.

Die EU-Kommission hat bereits Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Davon würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig liefern könne. Der Hersteller sicherte zu, dass er sich an die Absprachen halten und ab April liefern werde.

Der Impfstoff wurde in den Niederlanden von der Johnson-Tochter Janssen entwickelt. Er hat große Vorteile gegenüber den bisher zugelassenen Präparaten von Pfizer/Biontech, Moderna und Astra-Zeneca. Der wichtigste: Er muss nur einmal gespritzt werden. Das Präparat muss auch nicht tiefgefroren aufbewahrt werden. Kühlschranktemperatur reicht aus.

Wirksamkeit liegt nach Herstellerangaben bei etwa 66 Prozent

Deshalb ist das Vakzin aus Sicht der Entwicklungsorganisation One auch sehr gut für ärmere Länder geeignet. „Der neue Impfstoff von Johnson & Johnson kann eine echte Wunderwaffe gegen die Pandemie werden“, sagte die stellvertretende Deutschlanddirektorin Karoline Lerche dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Der Hersteller müsse alles dafür tun, dass die ganze Welt Zugang erhalte.

Die Wirksamkeit liegt nach Angaben des Herstellers bei etwa 66 Prozent. Doch bei einer schweren Covid-19-Erkrankung lag der Schutz in den Studien bei mehr als 85 Prozent – und das galt auch für Ältere. Das Vakzin, das bereits vor etwa zwei Wochen in den Vereinigten Staaten zugelassen worden ist, soll auch gegen Virus-Varianten effektiv sein.