Corona-Impfstoff für die EU : Keine Rede mehr von Impfversagen

Deutschland hat in den Verhandlungen früh garantiert, dass man bis zu 100 Millionen abnehmen werde – sonst wäre die Bestellung vielleicht gar nicht zustande gekommen. Darauf weist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem auf Montag datierten Brief an alle Bundestagsabgeordneten hin. Da die EU ihr Bestellvolumen auf 600 Millionen Dosen erhöht hat, hat Deutschland auf 108 Millionen Dosen Anspruch – das entspricht dem deutschen Anteil an der EU-Bevölkerung. Von Moderna sind es knapp 30 Millionen Dosen. Der Impfstoff der beiden Hersteller sollte für alle impfwilligen Bürger reichen – aber erst bis Jahresende.

Vorrang für Lieferungen an die EU

Nicht mehr die Rede ist nun von einem bilateralen Extravertrag mit Biontech-Pfizer, mit dem Berlin sich angeblich zusätzlich 30 Millionen Dosen gesichert hat. Endgültig geschlossen wurde dieser Vertrag offenbar nie, weil er gegen die europäischen Abmachungen vom Sommer verstoßen hätte. Jetzt geht er in der erhöhten EU-Bestellung auf. Gallina machte am Dienstag deutlich, dass einzelne Staaten erst dann Zusatzverträge mit den Herstellern abschließen könnten, wenn die jeweilige EU-Bestellung ausgeschöpft ist. „Jedenfalls ist klar, dass die Lieferungen an Europa Vorrang haben.“

Sollte die Kommission noch mehr vom Biontech-Vakzin bestellen, würde eine deutsche Zusatzorder wohl erst 2023 ausgeliefert – und wäre dann aus heutiger Sicht kaum noch nötig. Spahn beruft sich in seinem Brief denn auch nicht mehr auf die deutschen Zusatzbestellungen, sondern hebt hervor, dass bis Ende März etwa 10,1 Millionen Dosen vom Biontech-Pfizer-Vakzin verfügbar sein werden, von Moderna etwa 1,8 Millionen Dosen. Von beiden Wirkstoffen müssen zwei Dosen geimpft werden.

Da die deutsche Zusatzbestellung nun „verschwunden“ ist, hat sich die Kritik einzelner EU-Staaten am vermeintlichen deutschen Sonderweg wieder beruhigt. Am Dienstag mäkelten nur noch einige italienische Lega-Abgeordnete, Berlin habe versucht, das dickere Portemonnaie einzusetzen. Unzufrieden waren etliche EU-Parlamentarier zunächst noch damit, dass sie weder die Verhandlungen mit den Herstellern noch die Verträge transparent nachvollziehen konnten. Doch das sollte sich am Dienstag ändern: Erste Abgeordnete konnten die Verträge einsehen.