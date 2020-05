Ein Corona-Genesener berichtet : Gerettet aus wochenlangem Koma

Als Sebastian Vogl an jenem Morgen nicht auf Anrufe und Whatsapp- Nachrichten reagierte, wurde sein Bruder nervös. Er zog seinen Schutzanzug an, der eigentlich für Asbestarbeiten gedacht ist, und machte sich im bayerischen Aying auf den Weg zu Vogls Wohnung. Den Schlüssel hatte er. Als er ins Schlafzimmer im ersten Stock kam, lag Sebastian Vogl leblos im Bett. Er reagierte nicht, bewegte nur den Kopf ganz leicht, als sein Bruder ihn schließlich anschrie. Auf einem Tragestuhl wurde Vogl von seinem Bruder und den herbeigerufenen Sanitätern die enge Wendeltreppe herunterbugsiert. Das war am 23. März. Aufgewacht ist Sebastian Vogl erst wieder im April, auf der Intensivstation.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Dass sein Skiurlaub in Ischgl diese Konsequenzen haben würde, hätte Vogl, 52 Jahre alt, leidenschaftlicher Skifahrer ohne Vorerkrankungen, nie gedacht. Vom 7. bis zum 10. März war er in dem inzwischen als Corona-Hotspot berüchtigten Skiort. Danach ging er noch zwei Tage arbeiten, er ist Geschäftsführer eines Betriebs für Haustechnik. Am 12. März fühlte er sich abends leicht „vergrippt“. Er rief bei der Hotline der Krankenkasse an, dort hieß es: „Beruhigen Sie sich! Sie haben ja kein Fieber.“ Am nächsten Tag kam dann die Nachricht, dass alle Ischgl-Urlauber für zwei Wochen in Quarantäne bleiben sollten.

Am 14. März wandte sich Vogl wegen seines Hustens telefonisch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst, am nächsten Tag, einem Sonntag, wurde ein Nasen-Rachen-Abstrich vorgenommen. Am 18. März stand fest: Er hat sich mit Sars-CoV-2 infiziert. „Da ging es mir eigentlich ganz gut, richtig krank habe ich mich nicht gefühlt“, erzählt Vogl. Beeinträchtigt habe ihn nur der trockene Husten. Und noch am 22. März, nur einen Tag bevor er mit blau verfärbten Lippen und einer Sauerstoffsättigung von 55 – normal ist 95 – auf die Intensivstation kam, fühlte er sich „schon wieder deutlich besser“.

Schonende Beatmung ist ein wesentlicher Faktor

Sebastian Vogl hat unvorstellbar viel Glück gehabt, dass sein Bruder, der von seiner Infektion wusste (und deshalb den Schutzanzug anzog), an dem Montagmorgen nach ihm geschaut hat – obwohl es ihm eigentlich gutging. Denn im Büro hätte ihn niemand vermisst, er war ja schon krankgemeldet. Als er mit dem Rettungswagen in der München Klinik Harlaching eintraf, wurde Vogl sofort intubiert und beatmet: Er hatte eine schwere Lungenentzündung auf beiden Lungenflügeln, wie sein behandelnder Arzt, Joachim Meyer, erklärt, Leiter des Lungenzentrums München (Bogenhausen-Harlaching) und Chefarzt der Intensivstation. „Das Virus sorgt dafür, dass Sauerstoff schlechter ins Blut gelangt. Das kann zu einer starken Atemnot führen, die Beatmung wird dann unausweichlich.“

Bei Vogl kamen dann schnell schwere Begleiterscheinungen von Covid-19 hinzu: Embolien in den Hals-, Arm- und Beinvenen. Und eine Lungenembolie. Ein Blutgerinnsel, ein Thrombus, hatte sich über die Venen in seiner Lunge festgesetzt. Die Folge: Das Herz schaffte es nicht mehr, genügend Blutvolumen durch die Lunge zu pumpen, es kam zu einem „Rechtsherzversagen“. Vogl geriet in akute Lebensgefahr und musste an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden, die ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung). „Auf diese Weise konnten wir die Lunge relativ schonend beatmen.“