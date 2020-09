Corona-Gegner : Australien geht hart gegen Verstöße vor

In Down Under herrscht pandemiebedingt noch Versammlungsverbot. Einige Bürger rufen trotzdem zu Demonstrationen gegen die Sicherheitsmaßnahmen auf. Der Staat geht mitunter hart gegen sie vor.

Wie geht man mit Gegnern von Corona-Maßnahmen um? Australien tut das recht robust. Dort führen Festnahmen von Personen, die im Internet zu Widerstand gegen die im Bundesstaat Victoria geltenden strengen Ausgangsregeln aufgerufen hatten, zu Kontroversen. So wurde am Donnerstag über ein Video diskutiert, das die Verhaftung einer Frau in ihrem Haus zeigt. Sie hatte in einem Beitrag auf Facebook dazu aufgerufen, am Wochenende gegen die Maßnahmen zu protestieren, obwohl dies gegen das geltende Versammlungsverbot verstößt.

Die Frau aus dem Ort Ballarat wurde daraufhin unter dem Vorwurf der Aufwiegelung verhaftet. Der Vorgang wurde von ihr und ihrem Partner live auf Facebook übertragen. Auf dem Video erscheint die Frau im rosafarbenen Schlafanzug. Es ist zu sehen, wie die Beamten sie in Handschellen legen. Sie ist sichtlich irritiert und sagt mit ängstlicher Stimme: „Das ist lächerlich. Ich habe nicht gewusst, dass ich etwas Falsches gemacht habe.“ Außerdem informiert sie die Polizisten, dass sie schwanger sei und zu einer Ultraschalluntersuchung müsse. Sie bietet auch an, den Beitrag auf Facebook sofort zu löschen.

Hohe Geldstrafen bei Verstößen fällig

Die Frau bezeichnete ihren Aufruf in einem Interview später selbst als „Dussel-Moment“. Sie sei keine Corona-Leugnerin, wolle aber auf die Auswirkungen des Lockdowns aufmerksam machen. Aufgrund der angespannten Infektionslage gelten in Victoria seit Juli besonders strenge Versammlungs- und Ausgangssperren. Bei Verstößen werden hohe Geldstrafen fällig. Die Maßnahmen wirken. Die Zahl der Neuinfektionen hat zuletzt abgenommen. In der öffentlichen Diskussion geht es nun darum, wie weit die Polizei bei der Durchsetzung der Regeln gehen darf. Für das Wochenende sind in Victoria an mehreren Orten Kundgebungen geplant, die als „Tag der Freiheit“ deklariert wurden. Sie erinnern an ähnliche Demonstrationen in Deutschland.

In Victoria scheint die Polizei allerdings entschlossen, die Kundgebungen zu verhindern. Sie gab an, 80 Hausbesuche bei potentiellen Teilnehmern absolviert zu haben, um diese zu warnen. Neben der Frau aus dem Video sollen drei weitere Personen verhaftet worden sein, die einen Protest in Melbourne geplant hatten.

Doch nach dem Video hagelt es nun Kritik. „Leute präventiv dafür zu verhaften, dass sie einen friedlichen Protest organisieren oder in sozialen Medien Dinge posten, passiert unter autoritären Regimen, aber nicht in Demokratien wie Australien“, sagte Elaine Pearson von Human Rights Watch. Andere verteidigten die Polizisten, da die Proteste eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellten. „Jetzt ist nicht die Zeit, um gegen irgendetwas zu protestieren“, sagte der Landeschef von Victoria, Daniel Andrews. Dabei sei es egal, worum es inhaltlich gehe. Ein Sprecher der Polizei gestand ein, dass die Verhaftung einer Schwangeren „keine gute Optik“ sei. Die Beamten seien aber freundlich geblieben. Sie hätten auch beim Arzt angerufen, um einen neuen Ultraschalltermin für die Frau zu vereinbaren.