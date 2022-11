411 Tage lang positiv : Forscher heilen Briten nach 13-monatiger Corona-Infektion

Aktualisiert am

Ende 2020 infizierte sich ein 59 Jahre alter Brite mit geschwächtem Immunsystem mit dem Coronavirus. Übliche Behandlungsmethoden schlugen nicht an. Erst jetzt konnten Forscher mittels Genanalyse die richtige Therapie finden.

Nach 411 Tagen mit durchgehend positiven Tests ist ein Kranker nach Angaben britischer Forscher endlich von seiner Corona-Infektion geheilt. In einer Studie in der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ beschreibt ein Team von Wissenschaftlern, wie sie die Infektion des 59-Jährigen nach 13 Monaten heilen konnten, indem sie den genetischen Code seines Virus analysierten und so das richtige Gegenmedikament finden konnten.

Anhaltende Corona-Infektionen unterscheiden sich von Long Covid und wiederkehrenden Ansteckungen. Sie treten bei einer kleinen Anzahl von Patienten mit geschwächtem Immunsystem auf. Diese Menschen könnten monate- oder sogar jahrelang Corona-positiv sein, während die Infektion „die ganze Zeit schwelt“, sagte der Mediziner Luke Snell von der Stiftung Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Der Patient aus der Studie hatte wegen einer Nierentransplantation ein geschwächtes Immunsystem. Er steckte sich im Dezember 2020 mit dem Coronavirus an und blieb bis Januar dieses Jahres positiv. Um festzustellen, ob der Patient an einer anhaltenden Infektion litt, nutzten die Forscher eine schnelle genetische Analyse per Nanoporensequenzierung. Diese kann binnen 24 Stunden Ergebnisse liefern.

Mehr zum Thema 1/

Die Untersuchung ergab, dass der 59-Jährige sich mit der Ende 2020 vorherrschenden B.1-Variante angesteckt hatte, und die Wissenschaftler konnten die Antikörper-Behandlung darauf abstimmen. Gegen neuere Coronavarianten wie Omikron sind solche Behandlungen nicht wirksam, deshalb werden sie nicht mehr häufig eingesetzt.

Bei einer Fachkonferenz im April hatte das Forschungsteam die längste bekannte anhaltende Infektion bekanntgegeben: Ein Mann war vor seinem Tod an 505 Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden.