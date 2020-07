Corona-Fälle in Israel : Die zweite Welle ist da

Mit neuen Einschränkungen, die von diesen betenden Ultraorthodoxen in Bnei Brak befolgt werden, will Israel das Virus bekämpfen. Bild: AP

Es schien, als hätte Israel mit Corona nicht mehr viel zu tun. Die Infektionszahlen waren auf wenige Dutzend am Tag gesunken, die Ausgangssperre wurde aufgehoben. Schulen und Kindergärten öffneten wieder, und in Restaurants und Geschäften fand an den Eingängen – wenn überhaupt – nurmehr eine Symptomkontrolle statt: Fiebermessen. Masken waren im Alltag kaum noch zu sehen. Regierung und Bevölkerung verhielten sich, als sei die Pandemie vorüber.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Doch dem war nicht so. Corona ist zurück in Israel. Neuerdings meldet das kleine Land 10.000 aktive Fälle und mehr als 1000 neue Infektionen am Tag, also einen Anstieg wie nie zuvor. Der Anteil der positiv getesteten Israelis hat sich vervierfacht auf mehr als vier Prozent aller Getesteten. Und anders als noch im Frühjahr sind die Infizierten dieses Mal wesentlich jünger.