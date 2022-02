Familien und Corona : Der reinste Testwahnsinn

Meine Familie und ich versuchen seit zwei Jahren, gut durch die Pandemie zu kommen. Homeschooling, Impfen, Boostern, Geburtstage zur Sicherheit nur im kleinsten Kreis – wir haben alles mitgemacht. Meine Tochter schiebt sich regelmäßig in der Schule ein Stäbchen in die Nase, mein Mann im Büro, mein Sohn zwei Mal die Woche vor der Kita. Ich bin im Homeoffice und teste mich, bevor ich mich mit Freunden treffe oder andere Termine habe. Als wir vor Kurzem zu einem Geburtstag eingeladen waren, machten wir einen Bürgertest. Vermutlich geht es allen so, wenn es dann wirklich so ist, aber: Völlig überraschend war der Test meines Mannes positiv. Der Rest der Familie war laut Schnelltest negativ.

Uns war schnell klar, wenn einer von uns positiv ist, kann es fast nicht sein, dass alle anderen negativ sind oder bleiben. Also beschlossen wir – im Notfall auch auf eigene Kosten – einen PCR-Test zu machen, um Sicherheit zu haben. Es war nicht ganz einfach, an einem Samstag an einen solchen zu kommen, aber letztlich ist es uns gelungen. Danach begaben wir uns in Quarantäne und warteten ungeduldig auf das Ergebnis.