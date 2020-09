Gottesdienst in Corona-Zeiten : Im Himmel auf Erden

Wegen Corona verirren sich noch weniger Menschen in Gottesdienste. Spärlich besetzte Bänke wie in Limburg sehen in Pandemiezeiten trist aus. Eine andere Bestuhlung wie im Brandenburger Dom wirkt Wunder.

Vor kurzem machte eine neue Umfrage des renommierten Pew-Instituts aus den Vereinigten Staaten die Runde. Um etwa 70 Prozent, so hatten die Statistiker ermittelt, sei die Zahl der Besucher von katholischen Gottesdiensten unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in Amerika zurückgegangen. Und in Deutschland? Eine Anfrage bei der Deutschen Bischofskonferenz und in drei recht unterschiedlichen Bistümern förderte Erstaunliches zutage. Zweimal hieß es „keine Ahnung“, einmal nahm man die Frage gar nicht erst zur Kenntnis, und zu guter Letzt lautete die Antwort, Vergleiche mit dem Vorjahr seien sinnlos. Denn Kirchenräume dürften wegen der Abstandsregeln ohnehin nicht voll besetzt werden.

Und ob ein Vergleich sinnvoll ist: Auch 2019 waren viele Sonntagsgottesdienste so dürftig besucht, als wüssten die Katholiken längst, dass das Heil außer bei Gott in einem möglichst großen Abstand zu den Mitchristen liegt. Anders gesagt: Was bei vielen evangelischen Gottesdiensten längst normal ist, hat sich in den vergangenen Jahren auch in der katholischen Kirche zu einer neuen Normalität entwickelt. Der regelmäßige Besuch des Sonntagsgottesdienstes ist längst nicht mehr ein konfessionelles Distinktionsmerkmal.

Eine Sitzordnung gegen Vereinsamung

Was aber schon unter gewöhnlichen Umständen ein trauriges Bild abgab, ist unter den Pandemiebedingungen mit ihren rigiden Abstandsvorschriften zu einem Fanal geworden. Zum Beispiel im Dom zu Limburg. Die Gottesdienstbesucher verlieren sich wie Monaden im Raum. Die räumliche Distanz ist nicht allein in Metern zu messen. Die aus massivem Eichenholz ausgeführten Kirchenbänke wirken wie zusätzliche Barrieren, die den Raum in vertikale Segmente schneiden. Was vermittels der Homogenisierung von Körpern und Emotionen ein Kirchenkollektiv erzeugen soll, verkehrt sich in sein Gegenteil. Die buchstäblich unverrückbare Ordnung erzeugt ein Gefühl der Verlassenheit.

Das war in Limburg nicht immer so. Bis vor etwa zehn Jahren bestand das Kirchengestühl nicht aus Bänken, sondern tatsächlich aus Stühlen. Sonderlich bequem waren sie nicht. Außerdem konnte man den Fortschritt der Liturgie bei geschlossenen Augen dadurch verfolgen, dass nach dem Sanctus die gewöhnlich hochgeklappten Kniebänkchen auf den Steinfußboden knallten. Doch dank einer niedrigen Rückenlehne, die überdies nicht in Vollholz ausgeführt war, harmonierten die Stühle gut mit der Architektur der Frühgotik. Weder beeinträchtigten die Stühle die Raumwirkung des imposanten Kirchenbaus, noch waren sie unverrückbar.

So wäre es gerade in Zeiten wie diesen leicht gewesen, die starren Stuhlreihen aufzulockern. Mit einer variablen Sitzordnung könnte man der Vereinsamung der Gottesdienstteilnehmer entgegenwirken und gleichzeitig der großartigen Architektur im eigentlichen Sinn des Wortes noch mehr Raum geben.