Risikogruppen über Corona : „Ich weiß natürlich auch, dass ich alt bin“

Normalerweise drückt sich die Solidarität zwischen den Generationen in einer Krise dadurch aus, dass man hinfährt und sagt: „Hier bin ich“. Genau das fällt nun wegen der Infektionsgefahr aus. Wie ist das für die Älteren?

Altenzentrum-Bewohnerin Anna Hardt in Heinsberg: Nordrhein-Westfalen hat ein weitgehendes Besuchsverbot erlassen. Bild: dpa

Sie haben die Schweinepest, den Rinderwahnsinn und die Vogelgrippe überlebt, da werden sich die Damen doch von Corona nicht den Spaß verderben lassen. Donnerstag, später Nachmittag im Café des Deutschen Historischen Museums in Berlin: „Ich bin jetzt jenseits der 70, ich kann mir nicht bei jeder Kleinigkeit über meine Gesundheit Gedanken machen“, sagt die Jüngere. „Ich hab den Krieg erlebt, den Hauptangriff auf Hamburg“, sagt die Ältere. „Da ging es um Leben und Tod.“ Silberhaar, Feinstrickjäckchen und zufriedene Gesichter mit Falten. Zweieinhalb Stunden waren die Frauen in der Ausstellung über die Brüder von Humboldt. Anschließend gab es Kalten Hund und Erdbeerschnitte, die leeren Kaffeetassen haben sie ordentlich auf die Kuchenteller gestellt. Die Ältere, Jahrgang 1937, darf nicht mehr zur Diabetiker-Selbsthilfegruppe, weil das veranstaltende Seniorenwohnheim keine Gäste von außen mehr zulässt. Die Jüngere, Jahrgang 1946, wollte eigentlich zur schon in der Vorwoche abgesagten Tourismusmesse ITB. Abgesehen davon, sagen beide, habe das Virus ihr Leben nicht verändert. Sie sind mit der U-Bahn unterwegs.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Im Kampf gegen die Epidemie gibt es seit dieser Woche eine zweite Strategie. Während es das wichtigste Ziel bleibt, die Infektionsketten zu unterbrechen und so die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung insgesamt zu verlangsamen, raten Wissenschaftler ergänzend zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen. Nacheinander haben Bundeskanzlerin Merkel, Gesundheitsminister Spahn und Bundespräsident Steinmeier zu Solidarität mit älteren Menschen und chronisch Kranken aufgefordert.

Die Begründung dazu stammt von Christian Drosten, dem Chef-Virologen der Berliner Charité, der sich zu einer Art Krisenkompass der Nation entwickelt hat. In seinem täglichen Podcast-Gespräch mit dem NDR argumentiert er, Corona verlaufe bei Menschen unter 60 Jahren in aller Regel wie „eine Erkältungskrankheit“. Dann aber steige das Risiko für einen schweren, mitunter dramatischen Verlauf: In der Altersgruppe 60 bis 70 Jahre liege die Sterblichkeit schon bei drei Prozent. Zwischen 70 und 80 Jahren steigt sie Drosten zufolge auf sieben bis acht Prozent. Bei den 80- bis 90-Jährigen müsse man davon ausgehen, dass sogar 20 bis 25 Prozent der Erkrankten stürben. Der Blick nach Italien reicht, um sich auszumalen, was passiert, wenn gleichzeitig eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Das Durchschnittsalter der ersten hundert Corona-Toten südlich der Alpen: 81 Jahre.

Ist den Damen im Museumscafé denn nicht bewusst, dass sie einer Risikogruppe angehören, die mit einem ungünstigen Verlauf der Krankheit rechnen muss?

„Das ist bei Grippe auch, das ist bei allen Krankheiten so. Damit leben wir“, sagt die Jüngere. „Wir können doch froh sein, dass wir überhaupt so alt geworden sind.“ Die Ältere lächelt unbekümmert: „Ich hoffe nur, dass sie die Museen nicht auch alle schließen“, sagt sie.

Ist es Fatalismus, eine Spur Unbedarftheit als Selbstschutz in Zeiten von Corona? Vermutlich ist die Sorglosigkeit der Damen auch nur dem Zeitpunkt ihres Museumsbesuchs geschuldet. Das gesellschaftliche Bewusstsein für die Aggressivität des Virus wächst von Tag zu Tag, erst zum Wochenende hin erfolgten die massiven Einschnitte fürs öffentliche Leben. Am Samstag legte der der Senat die Hauptstadt nach einigem Zögern still.

Nachdem sich die Offene Gruppe im Caritas-Seniorenzentrum St. Albertus am Montag mit der Epidemie beschäftigt hat, berichtete Einrichtungsleiter Alexander Blum noch: „Ich wundere mich selbst so ein bisschen. Die waren sehr ruhig und gelassen.“ Einer der Bewohner habe nur kommentiert: „Sterben müssen wir ja sowieso.“ Am Freitag stellt die Leiterin eines anderen Berliner Seniorentreffs nun fest: „Bis Mittwoch waren die Leute alle sehr cool. Das ist jetzt wirklich gekippt.“