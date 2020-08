Corona auf den Philippinen : Wo die Armen ärmer werden

Trostlose Aussichten: Belen Lagarto, hier in ihrem halbfertigen Haus in einem Armenviertel von Manila zu sehen, war schon vor der Pandemie arm. Bild: Sherbien Dacalanio

Vor dem Lockdown ging Belen Lagarto putzen, wusch Wäsche und erledigte Einkäufe für die bessergestellten Familien, die nicht weit entfernt von ihrem Slum in der philippinischen Hauptstadt Manila leben. Insgesamt ernähren die 49 Jahre alte Frau und ihr Ehemann einen Haushalt von fast zwanzig Personen. Doch seitdem Manila und mehrere Nachbarprovinzen im März unter kollektive Quarantäne gesetzt wurden, hat Lagarto keine Arbeit mehr. Der Familie bleibt gerade mal genug, um zu überleben. Manchmal isst sie nur einmal am Tag. Die Mahlzeiten werden in Schichten eingenommen, da in ihrer armseligen Behausung im Stadtteil Quezon nicht genug Platz ist. Von den Behörden gab es zuletzt pro Woche fünf Kilo Reis sowie Sardinenbüchsen und Nudeln. „Wir waren schon arm, lebten von Tag zu Tag von dem Geld, das mein Mann und ich zusammenbrachten. Aber durch den Lockdown sind wir noch weniger als arm“, sagt Lagarto. „Immerhin haben wir überlebt, und niemand von uns ist krank geworden.“

Drei Monate lang war die Familie nicht vor die Tür gegangen. Abstandhalten ist im Slum kaum möglich. Wie eingepfercht lebt die Familie in dem halbfertigen Gebäude. Die Löcher in Wänden und Decke sind mit Planen und Werbeplakaten verhängt. Jetzt in der Regenzeit kommt das Wasser durch alle Ritzen. In manchen Nächten kriecht der Kanal, neben dem die Familie lebt, in ihre Behausung hinein. Lagarto hat vier eigene und drei adoptierte Kinder, kümmert sich aber auch um ihre Enkel. An diesem Tag badet sie zum ersten Mal ihre Enkeltochter Xandria über einem Wasserkübel. Der jüngste Neuzugang der Familie ist vor wenigen Tagen geboren worden, mitten in der Elendssiedlung. Aus Angst vor dem Coronavirus wollte die Familie nicht, dass die Tochter ihr Kind in einem der überfüllten Krankenhäuser zur Welt bringt.

Die Philippinen, ein Land mit rund 7100 Inseln und knapp 107 Millionen Einwohnern, sind schwer von dem Virus getroffen. Anfänglich nahm die Regierung von Präsident Rodrigo Duterte das Virus nicht ernst. Dann reagierte sie mit großer Härte. Der erste Lockdown dauerte von Mitte März bis Anfang Juni. Geschäfte, Restaurants, Einkaufszentren blieben geschlossen. Die Menschen durften nur noch vor die Tür gehen, um Sport zu machen oder notwendige Einkäufe zu erledigen. Die Grenzen wurden zugemacht. Der Flugverkehr kam zum Erliegen. Es gelten bis heute eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot. Der für seinen blutigen „Krieg gegen Drogen“ berüchtigte Präsident ließ die Regeln von Polizei und Militär brutal durchsetzen. Straßensperren wurden errichtet, in manchen Vierteln patrouillierten Soldaten mit Sturmgewehren. Tausende wurden wegen Verstößen festgenommen, zwei Menschen im Konflikt mit der Polizei getötet.

Die Pandemie wütet gleichwohl weiter. Mit inzwischen 187000 Infektionen seit Beginn der Krise sind die Philippinen nun das Land mit den meisten Fällen in Südostasien; vor Indonesien. Fast 3000 Menschen sind an den Folgen bereits gestorben. Die Krankenhäuser sind überfordert, die meisten der Intensivbetten für Corona-Infizierte in Manila belegt. Ärzteverbände hatten deshalb schon vor einiger Zeit Alarm geschlagen: Das Gesundheitssystem komme mit dem Ansturm nicht klar. Sie baten um eine zweiwöchige „Atempause“ durch einen neuen Lockdown. Mitarbeiter eines Krankenhauses demonstrierten auch für bessere Schutzmaßnahmen. Rund 100 der 1500 Mitarbeiter waren positiv getestet worden.

Der Präsident verhängte Anfang August deshalb noch einmal einen Lockdown für zwei Wochen. Betroffen waren abermals rund 27 Millionen Menschen in Manila und vier Provinzen in der Umgebung. In den Armenvierteln ist ein effektiver Schutz vor dem Virus aber kaum möglich. In der Nachbarschaft von Belen Lagarto wurde vor kurzem ein Haus abgesperrt. Das Haus besteht aus Spanplatten und Blech. Zwei orangefarbene Absperrwände stehen neben dem Eingang. Ein gelbes Polizeiband ist um die Barrieren gewickelt. Es trägt die Aufschrift: „Nicht betreten“. In dem Haus sollen 19 Personen unter Verdacht stehen, an Covid-19 erkrankt zu sein.