Die Angst vor dem Arztbesuch : Was, wenn eine zweite Welle kommt?

Manchmal passiert es, dass ein Herzinfarkt ein Loch in die Wand zwischen linker und rechter Herzkammer reißt. Es geschieht nicht oft, extrem selten sogar und eigentlich erst sehr spät nach dem Infarkt. Aber wenn es passiert, dann ist es schlimm. Es macht die eh schon schlimme Lage bei einem Infarkt noch etwas dramatischer. Fast immer müssen Patienten mit dieser Komplikation operiert werden, und das Risiko, dabei zu sterben, liegt bei bis zu fünfzig Prozent.

Andreas Zeiher leitet die kardiologische Klinik an der Uniklinik in Frankfurt am Main, und eigentlich, so sagt er, kommt diese Komplikation so gut wie gar nicht vor. Einmal im Jahr vielleicht, schätzt er. Im März, April, als Deutschland im Corona-Lockdown war, hatten sie in Zeihers Klinik dann auf einmal drei Patienten mit solchen gerissenen Löchern in der Herzwand kurz hintereinander.

Überhaupt: „Die Patienten, die während dieser Zeit zu uns gekommen sind, waren oft die, bei denen es wirklich gar nicht mehr ging“, sagt Zeiher. Menschen mit schweren Herzinfarkten zum Beispiel oder mit zunächst leichten Infarkten, die sie allein zu kurieren versucht haben – mit Schmerzmitteln. All das war ihnen lieber, als zu Pandemie-Hochzeiten in ein Krankenhaus zu fahren.

Weniger Krebsdiagnosen in Großbritannien

Das neue Coronavirus fordert das Gesundheitssystem – längst klar ist das, aber es betrifft nicht nur die Menschen, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Das Virus trifft auch alle, die wegen irgendwas ins Krankenhaus müssen oder müssten oder wenigstens zum Arzt. In Großbritannien etwa, wo die Zahl der Krebsdiagnosen während des Lockdowns drastisch gesunken ist, weil Patienten oder Ärzte Termine aufgeschoben haben. In Norditalien, wo im Februar und März mehr als doppelt so viele Menschen außerhalb von Kliniken einen Herzstillstand erlitten wie im Vorjahreszeitraum. Und auch in Deutschland, wo das Coronavirus Notaufnahmen und Arztpraxen geleert hat. Wo Mediziner deshalb vor dramatischen Folgen für chronisch kranke Patienten warnten. Wo der Gesundheitsminister zwar aufschiebbare Operationen in den Krankenhäusern stoppen ließ, aber auch an die Menschen appellierte, wichtige Arzttermine trotzdem wahrzunehmen. Wo die Forschungsministerin mahnte, die Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten müsse aufrechterhalten werden.

Während andere, schwerer von Corona betroffene Länder als Deutschland den Corona-Kollateralschaden schon klarer beziffern können, zeigt er sich hierzulande noch nicht so klar. War also alles doch nur eine, zum Glück, nie eingetretene Befürchtung? Sind leere Notaufnahmen nicht auch irgendwie eine gute Nachricht, da Kliniken sonst oft über mit Bagatellfällen überlaufene Notaufnahmen klagen? Und falls nein, falls kranke Menschen während des Lockdowns kränker geworden sind: Wie verhindern wir, dass all das bei einem abermaligen Aufflammen der Pandemie wieder passiert?

Zurück an die Herzklinik in Frankfurt zu Andreas Zeiher. Ob und wie sehr die Menschen, die der Kardiologe betreut, unter der Pandemie gelitten haben, ist schon vergleichsweise gut bekannt. Da sind zum Beispiel die Zahlen, die das Wissenschaftliche Institut der AOK veröffentlicht hat. Demnach sind alle Krankenhausaufenthalte von AOK-Patienten während der Lockdown-Phase vom 16. März bis zum 5. April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Besonders stark war dieser Rückgang bei den Herz-Kreislauf-Patienten – und regelrecht dramatisch wird es bei der Zahl der Notfälle: Waren wegen eines Herzinfarkts im Vorjahreszeitraum rund 4600 AOK-Versicherte im Krankenhaus, waren es in der Lockdown-Phase 3200 Patienten – 31 Prozent weniger.

Viel mehr starke Komplikationen bei Herzinfarkten

Was bedeutet das? Sind während des Corona-Lockdowns mehr Menschen gestorben oder werden noch an den Folgen sterben, weil sie mit ihrem Herzinfarkt nicht zum Arzt gegangen sind? Ist, theoretisch denkbar, der Stresslevel der Menschen durch Homeoffice und Kurzarbeit kollektiv so weit gesunken, dass es weniger Herzinfarkte gab? Blieben jene Menschen den Notaufnahmen fern, die eh nichts Dramatisches hatten?