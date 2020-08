RKI-Zahlen vom Freitag : 1427 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist gegenüber dem Vortag vergleichsweise stabil geblieben. Sie liegt aber den vierten Tag in Folge deutlich oberhalb der Tausendermarke.

Eine Frau beim Coronatest am Flughafen in München Bild: dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 230.048 angegeben – ein Plus von 1427 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 231.305 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9260 Todesfälle und damit sieben mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9263 Tote.

Die Zahl der Genesenen lag zunächst nicht aktuell vor – sie hatte am Donnerstag laut RKI etwa 204.800 betragen. Die Infektionsrate blieb knapp über der kritischen Marke von eins. Die Zahl der Neuinfektionen ist damit gegenüber dem Vortag vergleichsweise stabil geblieben. Sie liegt damit aber den vierten Tag in Folge deutlich oberhalb der Tausendermarke. Die bisherigen Höchstwerte bei den Neuinfektionen in Deutschland hatten Ende März an manchen Tagen bei knapp 7000 gelegen. Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite sowie im dort verlinkten Dashboard zur Verfügung. Die JHU veröffentlicht ihre detaillierten Daten auf ihrer Internetseite.

In Berlin befinden sich wegen Corona-Fällen nach einem Bericht der „Berliner Zeitung“ derzeit an 37 Schulen der Stadt Teile der Schülerschaft oder des Schulpersonals in Quarantäne. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Auflistung der Senatsschulverwaltung. Erfasst seien darin allgemeinbildende Schulen, für Berufsschulen gebe es noch keine offiziellen Zahlen. Die Aufstellung basiere auf Meldungen, die bis Donnerstag Nachmittag bei der Schulaufsicht eingegangen seien.

In den meisten Fällen sei pro Einrichtung nur ein Schüler, eine Erzieherin oder eine Lehrkraft infiziert, bisher gebe es keine bestätigten Fälle von Ansteckungen innerhalb einer Schule. Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte der Zeitung: „Fast zwei Wochen nach Schuljahresstart können wir erkennen, dass die Schulen selbst kein Hotspot sind.“ Infektionen würden in aller Regel von außen in die Schulen getragen.