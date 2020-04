„Containment 2“ : Wie Österreich das Virus jetzt in den Griff bekommen will

In Österreich soll nun die Entspannung bei den Corona-Neuinfektionen dazu genutzt werden, Risikogruppen verstärkt auf mögliche Infektionen hin zu testen. Das betrifft einerseits Menschen, bei denen eine Covid-19-Erkrankung besonders schwer zu verlaufen droht, andererseits Personal in Handel, Pflege und Gesundheitsberufen, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte am Donnerstag an, es sollten sämtliche Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen getestet werden, insgesamt rund 130.000 Personen. Das sei Teil einer Strategie der Abgrenzung, die der Grünen-Politiker als „Containment 2“ bezeichnete.

Auf Nachfrage der F.A.Z. hieß es aus dem Ministerium, die dafür notwendigen Testkapazitäten seien in Österreich vorhanden. Derzeit könnten etwa 10.000 Tests täglich gemacht werden. Noch vor zwei Wochen habe es im Land 20 Labors gegeben, die das hätten durchführen können, inzwischen seien es 40. Auch die erforderlichen Reagenzien seien auf dem Weltmarkt wieder besser verfügbar. Der Spielraum ergebe sich andererseits durch den stark verringerten Zuwachs an Infektionen. In den vergangenen Tagen sei er bei einem bis zwei Prozent gelegen. Folglich müssten auch weniger Kontaktpersonen im Umfeld der neu Infizierten getestet werden. In den vergangenen Tagen seien in solchen Fällen zwischen 3500 und 7000 Tests täglich erforderlich gewesen.

Spielraum von 6500 bis 3000 Tests

Daraus resultiert ein Spielraum von 6500 bis 3000 Tests täglich. Wie das Durchtesten von Pflegeheimen organisiert wird, muss allerdings noch mit den Bundesländern koordiniert werden, die Träger der meisten Heime sind. Außerdem dürfte auch in anderen Bereichen Anspruch auf freie Testkapazitäten erhoben werden. Am Mittwoch hatte beispielsweise der Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine Sondererlaubnis zu Wettkampfspielen der obersten Fußballliga in Aussicht gestellt – durchgehende Tests des Personals vorausgesetzt.

„Wir sind seit Dienstag in Phase zwei, das ist die entscheidende Phase, und die ist noch schwieriger und herausfordernder“, sagte Anschober. Das erklärte Ziel ist es, „eine zweite Welle tatsächlich zu verhindern“. So sollen für die weitere Öffnung in Österreich klare Voraussetzungen definiert werden. Es gehe jetzt um „Containment 2.0“, also eine Strategie der Abgrenzung. Bei Infizierten soll dies durch ein „manuelles Kontaktpersonenmanagement“ erfolgen. Unterstützt wird dies von der Polizei im Auftrag der Gesundheitsbehörden.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erläuterte mit dem Bild einer „Flex“, dass die Polizei die Infektionsketten durchtrennen müsse. „Die Glutnester der Infektionen müssen rasch lokalisiert und gezielt gelöscht werden." Die Polizei sei durch ihre Ermittlungserfahrungen und Fragetechniken gut darauf eingestellt, das notwendige „Contact Tracing“ vorzunehmen, also Infektionsketten zurückzuverfolgen und die Umgebung zu untersuchen.

Wie ein solches „Contact Tracing“ abläuft, erläuterte das Innenministerium in Wien so: Eine Person erkrankt und wird positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesundheitsbehörde (Bezirkshauptmannschaften oder Magistrat) kontaktiert daraufhin die Polizei und informiert sie über die positive Testung. Die Polizei tritt an die erkrankte Person heran (hauptsächlich telefonisch, direkter Kontakt soll vermieden werden). Die Befragung der erkrankten Person erfolgt standardisiert und strukturiert mit einem Fragebogen der Gesundheitsbehörden. Die Fragen beziehen sich vor allem auf mögliche Kontaktpersonen. Das Ergebnis wird an die Gesundheitsbehörde übermittelt.

„Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes

Anschober ging auch auf die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes ein, für die die Regierung massiv in den Medien wirbt. Sie stelle eine „digitale Unterstützung“ dar, vorrangig sei aber die „manuelle Erarbeitung“. Hier gehe es nicht um „entweder oder“. An der Wirksamkeit der App war zuletzt Kritik lautgeworden.

Der tägliche Anstieg der Neuinfiziertenzahl in Österreich liegt laut Anschober in den vergangenen vier Tagen bei rund einem Prozent. Im Vergleich zu Mittwoch betrug der Zuwachs 0,9 Prozent. Die Situation bleibe damit „ausgeglichen und stabil“. Natürlich hänge dies von der Zahl der Testungen ab, betonte er. Allerdings würden nur mehr zwei Prozent aller Abstriche zu einem positiven Ergebnis führen. Weil es deutlich weniger Verdachtsfälle gebe, habe man die Möglichkeit, „noch schneller zu sein und rasch einzugreifen“. Getestet werden aktuell Verdachtsfälle, weitere Abstriche können Ärzte anordnen.

Als dritten neuen Schwerpunkt nannte Anschober PCR-Tests (Tests auf eine akute Infektion) von Mitarbeitern in Gesundheitsberufen. Hinzukommen solle das Personal im Handel. „Wir wollen uns ansehen, ist durch die Öffnung etwas geschehen, hat es Ansteckungen gegeben?", kündigte der Gesundheitsminister an.

Außerdem sollen in „den nächsten Wochen“ eben alle Mitarbeiter und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen getestet werden. Studien zeigten, dass in anderen europäischen Ländern rund die Hälfte aller Covid-19-Toten aus Heimen stamme. 918 seien es bislang in Österreich, „hier wollen wir einen zentralen Schwerpunkt realisieren und flächendeckend testen“.

Zuletzt war der Fall eines Pflegeheims in der Steiermark bekanntgeworden, in dem jetzt die Staatsanwaltschaft auf eine Anzeige hin ermittelt. Insgesamt 39 Personen – Bewohner und Pflegekräfte – sollen in dem Heim positiv auf das Virus getestet worden sein. Zwölf Personen in dem 160 Betten umfassenden Heim seien seit Beginn der Krise verstorben, sechs Todesfälle sollen in Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen stehen. Den Betreibern wird angelastet, dass das Personal ohne ausreichenden Schutz arbeiten musste und so das Virus möglicherweise verbreitet hat.