Chloroquin nicht erfolgreich : Präsidiale Wunder müssen warten

Arzneipolitik im Panikmodus – die Urteile über das Verhalten der beiden höchsten Repräsentanten der Vereinigten Staaten und Frankreichs in der Coronakrise waren nicht immer schmeichelhaft. Manche Kritik an Donald Trump und Emmanuel Macron ging noch weiter: Nicht Evidenz, sondern Egoismus und Interessen würden sie leiten. Worum ging es? Um zwei Wirkstoffkandidaten für die Bekämpfung von Covid-19: Chloroquin und dessen etwas später entwickeltes Derivat Hydroxychloroquin.

Beide Mittel sind seit Jahrzehnten auf dem Markt, also längst zugelassen, wenn auch nicht als Substanzen, die Viren abtöten, sondern als Mittel gegen Malaria und Autoimmunkrankheiten wie rheumatoide Arthritis. Während der Sars- und Mers-Epidemien vor siebzehn und acht Jahren war dann entdeckt worden, dass die beiden Arzneien zumindest in Zellkulturen effektiv die Vermehrung vieler Viren – eben auch der Coronaviren – hemmen können. Die Mittel verhindern offenbar den Eintritt der Viren in die Zellen, und sie sollen, so leitete man aus früheren Erfahren ab, das Immunsystem günstig beeinflussen. Gleichzeitig sind ihre Nebenwirkungen in höheren Dosen berüchtigt – von Herzproblemen bis zu psychiatrischen Effekten und Netzhautablösungen.

Auffallende Korrelationen, mehr nicht

Von Anfang an waren sie deshalb, neben Dutzenden anderen Kandidaten, potentielle Medikamente im Kampf gegen die Sars-CoV-2-Pandemie. Chinesische Ärzte in Wuhan hatten schon in den ersten Wochen mit experimentellen Studien an schwerstkranken Corona-Patienten begonnen. Das, vor allem aber der günstige Umstand, dass die Mittel in kurzer Zeit in sehr viel größeren Mengen als andere antivirale Wirkstoffe – und vor allem auch von heimischen Medikamentenherstellern – zur Verfügung stehen könnten, hatten viele Politiker wie die Weltgesundheitsorganisation bewogen, regelrecht Partei zu ergreifen.