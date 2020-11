Aus Bremen importiert : Deutsche Schweinshaxe als Grund für neuen Corona-Fall in China?

Hat eine deutsche Schweinshaxe für einen Virus-Ausbruch in China gesorgt? Bild: FrankenTourismus/Holger Leue

Eine aus Deutschland importierte Schweinshaxe soll in China für einen neuen Corona-Fall gesorgt haben. Staatlichen Medien zufolge wurden an der Verpackung Virusspuren festgestellt. Zuvor hatte sich ein Arbeiter in einem Kühlhaus in der Stadt Tianjin infiziert.