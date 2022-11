Steigende Infektionszahlen : China meldet ersten Corona-Toten seit sechs Monaten

Mitarbeiter der Behörden am 13. November in Peking Bild: AFP

China hat den ersten Corona-Toten seit sechs Monaten gemeldet. Wie die Pekinger Behörden am Sonntag bekanntgaben, starb in der Hauptstadt am Samstag ein 87-jähriger Mann. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, der Mann habe zunächst nur unter leichten Symptomen gelitten. Nach einer bakteriellen Infektion habe sich sein Zustand aber verschlechtert.

Unterdessen teilte die Nationale Gesundheitskommission mit, dass in den vergangenen 24 Stunden landesweit mehr als 24.000 Neuinfektionen registriert worden seien.

China hält weiterhin an einer rigorosen Null-Covid-Strategie mit Massentests, Lockdowns und strengen Quarantäne-Regeln fest, kämpft trotz der strengen Maßnahmen aber mit steigenden Infektionszahlen.

In Peking wurden am Sonntag 621 neue Fälle gemeldet. Einige große Einkaufszentren in der Hauptstadt blieben geschlossen, andere schränkten die Öffnungszeiten ein. Mehrere Büros im Geschäfts- und Diplomatenviertel Chaoyang forderten ihre Angestellten auf, von zu Hause zu arbeiten. Auch einige Parks, Sporthallen und Fitnessstudios wurden geschlossen.

Dennoch scheinen die Behörden – anders als bei früheren Ausbrüchen in der Hauptstadt – bisher davon abzusehen, die durch die außergewöhnlich strengen Pandemie-Maßnahmen erschöpfte Bevölkerung mit härteren Einschränkungen zu belegen.

In Guangzhou im Süden des Landes, einem der Zentren des aktuellen Corona-Ausbruchs, war es wegen eines erneuten Lockdowns in der vergangenen Woche zu Zusammenstößen zwischen wütenden Demonstranten und der Polizei gekommen. Am Sonntag meldete die Handelsmetropole mehr als 8000 neue Corona-Fälle. Daraufhin ordneten die Behörden im zentralen Bezirk Haizhu, in dem rund 1,8 Millionen Menschen leben, einen Massentest an.