Carola Holzner : Notärztin mit Wut im Bauch

Ihr erstes Youtube-Video eröffnete Carola Holzner mit den Worten: „Impfen oder schimpfen?“ Damals, im Herbst 2019, ging es noch nicht um das Coronavirus, sondern um die Grippe. Die Medizinerin riet all ihren Kollegen, sich impfen zu lassen: „Ihr wisst gar nicht, ob ihr ansteckend seid. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, seid ihr vielleicht schon Grippeüberträger für Patienten, die ganz großen Schaden davontragen.“

Hört man sich das heute an, überrascht es nicht, dass Holzner zu einer wichtigen Stimme in der Corona-Krise geworden ist. Sie ist 38 Jahre alt, hat zwei Kinder und leitet als Oberärztin eine Notaufnahme am Universitätsklinikum Essen. Auf Instagram, Youtube und Facebook veröffentlicht sie als „Doc Caro“ Videos. „Es ist auch meine Aufgabe als Ärztin, die Leute zu sensibilisieren und aufzuklären“, sagte sie dazu. An ihrem „Diagnosen-Dienstag“ konnte man 2019 etwa lernen, dass „die Lungenembolie die dritthäufigste Todesursache ist, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht“.

Das treffe vorrangig Menschen mit Thrombosen. „Und eine Thrombose kann jeder von uns entwickeln, der Risikofaktoren hat, zum Beispiel junge Frauen, die rauchen und die Pille nehmen“, sagte Holzner damals – ohne zu wissen, dass auch das Thema Thrombosen bald weltweit diskutiert werden würde. „Doc Caro“ wurde in der Pandemie allerdings nicht als Thrombose-Fachfrau bekannt, sondern als lauteste Stimme des überlasteten Klinikpersonals.

Im Oktober veröffentlichte sie eine wütende Nachricht an Corona-Leugner: „Ich bin sauer. 24h Notaufnahme, keinen Schlaf, fast stündlich Covid-Patienten ... Und es gibt immer noch Corona-Leugner?“ Dazu stellte sie ein Röntgenbild von einer mit dem Virus befallenen Lunge. Ende Dezember beschwerte sie sich bei NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) darüber, dass Pflegekräfte und Ärzte noch keinen Impfstoff bekommen hätten. Vor Ostern prägte Holzner dann das Wort „mütend“: Sie sei müde und wütend, „das politische Rumgeeiere erträgt doch keiner mehr“.

Und am Sonntag veröffentlichte sie als „Stimme des Gesundheitssystems“ eine Ansage an Jan Josef Liefers und andere Schauspieler, die sich unter dem Hashtag #allesdichtmachen über die Hygienemaßnahmen lustig gemacht hatten. „Sie haben eine Grenze überschritten“, sagte Holzner, „und zwar die Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun.“ Dann lud Holzner die Schauspieler unter dem Hashtag #allemalneschichtmachen dazu ein, einen Tag lang in einer Klinik oder einer Praxis mitzuarbeiten.

Liefers sagte in der Wochenzeitung „Die Zeit“ am Donnerstag, dass er sich angemeldet habe. Der Schauspieler war zum Streitgespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geladen worden – Holzner war am Donnerstag im Notarztwagen unterwegs.