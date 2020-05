Von Berlin bis Bayern : Noch 22.000 aktive Corona-Fälle – Länder planen Lockerungen

Ein Kunde kauft in einem Supermarkt in Berlin-Wilmersdorf mit Mund-Nasen-Schutz ein. Bild: dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) beurteilt die Entwicklung der Zahl der Infektionen positiv. „Die Zahl der übermittelten Infektionsfälle sinkt weiter. Das ist eine sehr gute Nachricht“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. In der vergangenen Woche seien täglich zwischen 700 bis 1600 Fälle an das RKI gemeldet worden. Am Montag waren es 685. Die Reproduktionsrate werde auf 0,71 geschätzt – das heißt, jede infizierte Person überträgt die Krankheit durchschnittlich auf 0,71 Personen. Insgesamt ist die Zahl der festgestellten Infektionen auf 163.860 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 139 auf 6831. Die Zahl der Genesenen schätzt das Robert-Koch-Institut auf etwa 135.000 – damit gibt es in Deutschland derzeit ungefähr 22.000 aktive Corona-Fälle.

Darüber hinaus sieht Wieler absehbar keine Probleme bei der Versorgung von Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstationen. „Bei der derzeitigen Dynamik muss man deutlich sagen, werden keine Engpässe prognostiziert“, sagte Wieler. Die Voraussetzung, dass dies so bleibe, sei, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter steige.

Beratungen in Berlin und Baden-Württemberg

Einen Tag vor der abermaligen Schaltkonferenz von Bund und Ländern zu Lockerungen in der Corona-Krise wollen derweil mehrere Bundesländer über eigene weitere Schritte beraten. Das bayerische Kabinett wird dazu an diesem Dienstag in der Staatskanzlei sowohl über die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse als auch die Exit-Pläne für Schulen, Kindertagesstätten, Handel und Gastronomie sprechen. Im Anschluss wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und weitere Minister des bayerischen Kabinetts äußern.