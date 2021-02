Aktualisiert am

Bundeswehr hilft in Portugal : „Unsere Patienten sind alle schwerstkrank“

Oberfeldarzt Katrin Thinnes unterstützt mit ihrem Team eine Klinik in Lissabon bei der Behandlung von Covid-Patienten. Im Telefon-Interview schildert sie die Situation und warnt vor Lockerungen.

Oberfeldarzt Katrin Thinnes ist Fachärztin für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Palliativmedizin am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Bild: Bundeswehr

Guten Abend Frau Oberfeldarzt. Wir erreichen Sie nach einem langen Tag im Einsatz. Wie geht es Ihnen?

Ach, ich bin heute nur ein bisschen müde.

Wo genau sind Sie tätig?

Wir sind in Lissabon eingesetzt, im Hospital da Luz. Dort betreiben wir in den Räumlichkeiten und der Infrastruktur, die uns zur Verfügung gestellt wurden, eine Intensivstation.

Wie groß ist Ihr Team?

Mein Team umfasst mit mir vier Ärzte, sechs Fachpfleger für Anästhesie-Intensivmedizin, drei Pflegekräfte für Gesundheits- und Krankenpflege, plus sechs Notfallsanitäter, also insgesamt 19 Personen. Dann haben wir noch zwei Hygieniker, die aber nicht am Patienten arbeiten, sondern zur Unterstützung für uns da sind.