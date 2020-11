Britischer Serienmörder : „Yorkshire Ripper“ mit Corona gestorben

Aktualisiert am

Bekannt wurde Peter Sutcliffe als der „Yorkshire Ripper“. Zwischen den Jahren 1975 und 1980 hat er 13 Frauen in Nordengland umgebracht. Nun ist der Serienmörder nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Der als „Yorkshire Ripper“ bekannte britische Serienmörder Peter Sutcliffe ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Sutcliffe sei am Freitag in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, teilte die britische Gefängnisverwaltung mit. Die Gerichtsmedizin soll die Todesursache untersuchen. Der Vierundsiebzigjährige war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er litt an Vorerkrankungen.

Sutcliffe war wegen des Mordes an 13 Frauen in Nordengland zwischen den Jahren 1975 und 1980 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. 2016 wurde er in das Gefängnis Frankland verlegt.