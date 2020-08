Britische Touristen in Frankreich : Alles, nur keine Quarantäne

Seit Samstagmorgen müssen Rückkehrer aus Frankreich in Großbritannien in Quarantäne. Viele Urlauber versuchten, noch rechtzeitig zurückzukehren – und nahmen dabei auch Wucher-Preise und stundenlange Autofahrten in Kauf.

Britische Frankreichtouristen haben zu Tausenden ihren Urlaub abgebrochen, um noch vor Inkrafttreten einer Quarantäneregel wieder im Vereinigten Königreich zu sein. Flugzeuge, Züge und Fähren waren am Freitag gut gefüllt. Der Betreiber des durch den Ärmelkanaltunnel verkehrenden Autozugs berichtete, in der Stunde nach Bekanntwerden der neuen Regel seien 12.000 Tickets gebucht worden. Sonst seien ein paar Hundert üblich, sagte ein Sprecher.

Den Exodus hatte die britische Regierung ausgelöst, als sie Frankreich am Donnerstagabend von der Liste der Staaten nahm, für die eine Ausnahme von der Quarantäne-Regel gilt. Wer nach Samstag 4.00 Uhr von einer Frankreichreise heimkehrte, muss zwei Wochen zu Hause in Isolation bleiben. Besonders hart trifft das Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Ihnen geht dadurch Urlaub oder schlimmstenfalls sogar der Verdienst verloren. Familien mit schulpflichtigen Kindern, die erst am kommenden Mittwoch oder später zurückkehren, verpassen zudem den Schulbeginn. Das neue Schuljahr beginnt an den meisten Einrichtungen am 2. September.

Bei der Fluggesellschaft British Airways stiegen die Preise massiv an. Am Freitagabend kostete ein Ticket von Paris nach London 452 Pfund (rund 500 Euro). Nach Ablauf der Frist am Samstag waren es dann noch 66 Pfund. Auch die Fährgesellschaften langten kräftig zu.

Ab wann ist man im Vereinigten Königreich?

Bei dem Wettrennen gegen die Zeit legten einige Rückkehrer Kreativität an den Tag: Der Passagier einer Fähre, die planmäßig nur wenige Minuten vor 4 Uhr in Newhaven eintreffen sollte, berichtete der „Daily Mail“ von seiner Diskussion mit Covid-19-Hotline der Regierung, wie „zurück im Vereinigten Königreich“ überhaupt auszulegen sei: Reiche im Falle einer Verspätung nicht vielleicht, schon vor 4 Uhr britische Gewässer erreicht zu haben? Eine eindeutige Antwort bekam er demnach nicht, zumindest für ihn erübrigte sich die Frage dann aber ohnehin: Um 3.58 Uhr sei er mit seinem Wagen in Newhaven von der Fähre gerollt.

Eine Musikergruppe berichtete auf Twitter, sie sei nach ihrem Konzert im französischen Lessay am Freitagabend mit einem Fischerboot ins Vereinigte Königreich übergesetzt. Angeblich kamen sie um 3.50 Uhr und damit vor Einsetzen der Quarantäne-Regelung an. Eine Familie mit drei Kindern sagte dem „Mirror Online“ sie seien nach der Ankündigung der britischen Regierung zwölf Stunden durchgefahren, um es noch rechtzeitig von Südfrankreich nach Großbritannien zu schaffen, weil der Vater nicht von zuhause aus arbeiten könne.

Kein Glück hatte dagegen eine Mutter, die zwar noch Last-Minute-Tickets für sich und ihren Sohn mit Behinderung ergattern konnte, doch wegen einer Verspätung ihres TGVs den letzten Eurostar nach Großbritannien verpasste. Ihrem Sohn sei es während des vergangenen Lockdowns sehr schlecht gegangen, weswegen sie unbedingt rechtzeitig habe zurückkehren wollen, schrieb sie auf Twitter. Der Frankreich-Trip sollte ihn nach der schweren Zeit auf andere Gedanken bringen. Nun müssen die beiden nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne.

„Es ist ein Albtraum“

Sowohl diejenigen, die es nicht schafften, also auch die rechtzeitigen Rückkehrer übten Kritik an der Entscheidung der Regierung. „Es ist ein Albtraum“, zitiert „Mirror Online“ einen Rückkehrer. Der britische Verkehrsminister verteidigte die Entscheidung in der BBC und verwies auf die begrenzten Möglichkeiten zur Eindämmung der Pandemie.

In Frankreich sorgten sich derweil Campingplätze und beliebte Reiseziele etwa in der Bretagne und an der Loire wegen ausbleibender Gäste, zumal viele Briten ihre geplanten Reise jetzt womöglich gar nicht erst antreten.

Die Regierung in Paris ließ durchblicken, dass sie mit ähnlichen Regeln für französische Reisende in Großbritannien reagieren könnte. Frankreich hatte am Freitag 2846 neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. In Großbritannien waren es nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität 1461.