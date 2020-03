Großbritannien : Boris Johnson positiv auf Corona getestet

Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Johnson teilte am Freitag über Twitter mit, dass er in den vergangenen 24 Stunden milde Symptome entwickelt und auf Anraten des medizinischen Chefberaters der Regierung den Test vorgenommen habe.

Er habe sich zuhause „isoliert“ und werde die Regierungsgeschäfte fortan über Video-Konferenzen führen, schrieb er.

In einem Video-Clip bedankte er sich bei den mehr als 500.000 Freiwilligen, die sich gemeldet haben, um den Kampf gegen Corona-Virus zu führen. „Gemeinsam werden wir da durchkommen!“, sagte er und forderte die Briten abermals auf, zuhause zu bleiben.

Johnson hatte bislang tägliche Pressekonferenzen in Downing Street 10 abgehalten. Wo er sich infiziert haben könnte, ist unklar. Schon am Mittwoch war Kronprinz Charles positiv getestet worden.

Großbritannien hatte am Donnerstag erstmals mehr als 100 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden durch das Coronavirus verzeichnet. Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, starben seit Mittwoch 115 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich stieg damit auf 578 an.

Rund 11.700 Menschen waren in dem Land nachweislich mit dem Virus infiziert. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings sehr viel höher sein. Großbritannien hat bislang im Vergleich zu Deutschland nur wenige Tests durchgeführt und lange mit der Einführung drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezögert.