Stimmung auf den Straßen : Bleiben die Deutschen zuhause?

Quarantäne, Sicherheitsabstand, Ausgangsbeschränkungen: Wie sieht es an diesem Samstag in den Parks, Supermärkten und Cafés in Deutschland aus?

Im Frankfurter Westend haben die Menschen die neuen Verhaltensregeln schnell adaptiert. Beim Bäcker und beim Metzger (Foto) stehen sie diszipliniert mit genügend Sicherheitsabstand an, die Kunden werden einzeln in die Läden gelassen. Die Stimmung ist dennoch eher entspannt. Ein anderes Bild zeigt sich bei Rewe und dm, hier ist es weiterhin ziemlich voll, man sieht nur wenige KäuferInnen mit Mundschutz oder Handschuhen. Immerhin gibt es Hinweise an der Kasse, dass man eineinhalb Meter Abstand halten soll. Das halten alle ein. (Felix Hooss)

Es ist Freitag. Der Gang zum nächsten Supermarkt steht an. Dieser führt durch einen verwaisten Mainzer Park. Die Sportfelder sind leer, die Spielplätze wie ausgestorben. Kein lautes Kindergelächter und auch kein Hundegebell. An anderen Tagen empfindet man das als nervig, heute aber fehlt es. Etwas weiter bei den Aussichtspunkten bemerkt man dann doch etwas Leben: Ein Pärchen sitzt ineinander verschlungen, fast wie als Protest zum empfohlenen Mindestabstand. Sie flüstern sich etwas zu, man kann es aufgrund der ungewohnten Stille im Park fast hören. Nur wenige Meter weiter ein ähnlicher Anblick. Ein zweites Paar hat es sich auf einer Decke bequem gemacht. Die beiden schauen sich die Bäume und den Himmel an – wie zum Abschied, so wirkt es. Kurz vor dem Supermarkt sieht man eine einsame Joggerin, die mit einem Lautsprecher an der Hüfte ihre Umgebung beschallt. Es gibt niemanden, der dagegen protestieren könnte. Der Supermarkt ist dann fast menschenleer. Die notwendigen Produkte sind wie erwartet ausverkauft.

Einen Tag später ein ganz anderes Bild. Vor den Läden stehen überall Mitarbeiter, die Kunden nur noch einzeln durchlassen. Sie führen Strichlisten, wie Türsteher vor Diskotheken. Ein Aldi-Mitarbeiter meint, das sei eine Anweisung für alle Filialen in Rheinland-Pfalz. (Alexander Davydov)

Im Rheingau gehört Wein zum Leben. Und diese Haltung ist nicht nur einem Lifestyle geschuldet, der trockenen Weißwein in den vergangenen Jahren zu einem Modegetränk heranwachsen ließ. Wein wird westlich von Wiesbaden seit jeher als Grundnahrungsmittel angesehen. Zwischen Walluf und Wisper ist es im Alltag gelebte Normalität, dass zum Essen Wein getrunken, dass bei öffentlichen Anlässen Wein ausgeschenkt, und dass sich nach Feierabend und am Wochenende einfach so zum Wein getroffen wird. Gerade bei schönem Wetter, auf einen Schoppen oder auch nur ein Piffchen, meistens aber eher zu zwei, drei Gläsern. Gerne in einer der typischen Straußwirtschaften oder an einem der zahlreichen Weinprobierstände längs des Rheinufer.

Ein Hotspot sind seit Jahren die „Fässer“ in Hattenheim, wegen der günstigen Lage und der herrlichen Aussicht. Doch genau das hat sich dieser Tage zum Problem entwickelt. Am vergangenen sonnigen Sonntag drängten sich Dutzende, nein Hunderte von Menschen wie eh und je rund um die Wein- und Rheinanlage, um in gemütlicher Runde, dicht an dicht den Tag und den Wein zu genießen – bis das Ordnungsamt einschritt, den Ausschank untersagte und die Gesellschaft auflöste. Eltvilles Bürgermeister Patrick Kunkel sah sich dazu gezwungen. Damit auch der Letzte merkt, dass es derzeit nicht angesagt ist, sich in Gruppen zu treffen, wurden Tische und Bänke mittlerweile wie ein Tatort mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. (Achim Dreis)