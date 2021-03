Prognose für Deutschland : Biontech-Gründer erwarten Lockdown-Ende im Herbst

Das Forscher-Ehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin erwartet in der Corona-Pandemie bis zum Herbst ein Ende von Lockdown-Maßnahmen in Deutschland. „In vielen Ländern in Europa und in den Vereinigten Staaten werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen“, sagte Sahin, der zusammen mit seiner Ehefrau Özlem Türeci das Mainzer Unternehmen Biontech gegründet hat, der „Welt am Sonntag“. Bis weltweit die Situation unter Kontrolle sei, werde es mindestens ein Jahr dauern.

Es werde weiter Mutationen geben, aber diese würden mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Schrecken verbreiten, sagte Sahin, dessen Unternehmen einen der derzeit in Deutschland eingesetzten Impfstoffe entwickelt hat. Man müsse dann den Impfstoff anpassen. „Darauf bereiten wir uns bereits heute vor“, sagte er.

Der Corona-Impfstoff von Biontech ist der erste zugelassene Impfstoff, der auf mRNA-Technologie basiert. Dabei wird genetische Information für den Bau eines ungefährlichen Erregerbestandteils mittels Injektion verabreicht. Das menschliche Immunsystem reagiert darauf und baut einen Schutz gegen das Virus auf. Der Impfstoff wurde am 21. Dezember für die EU zugelassen. Seit dem 27. Dezember wird mit ihm in Deutschland geimpft.