Besondere Helden : Knappe Mehrheit befürwortet Corona-Werbevideos der Regierung

Helden? In den Spots erzählt die „Generation Corona“ vom Nichtstun. Bild: dpa

Die Werbevideos der Bundesregierung für die Corona-Maßnahmen, die in sozialen Medien viel Aufregung hervorgerufen hatten, stoßen mehrheitlich auf Zustimmung. Das geht aus einer Umfrage der Meinungsforscher von Civey hervor. 52 Prozent der 5001 repräsentativ Befragten finden es „eindeutig richtig“ oder „eher richtig“, dass die Regierung „mit ironischen Videos dazu aufruft, zu Hause zu bleiben“. Ein Drittel findet das „eindeutig“ oder „eher“ falsch.

In den Spots, die einige Jahrzehnte in der Zukunft spielen, erzählen ältere Menschen im Stil einer Dokumentation vom Corona-Winter 2020. Sie seien als junge Erwachsene zu Helden geworden, weil sie, statt zu feiern und Leute kennenzulernen, rein gar nichts getan hätten, weil sie tagelang nicht aus dem Haus gegangen seien, ausschließlich Pizza gegessen, ferngesehen und am Computer gespielt hätten.

Nach heftiger Kritik hatte Regierungssprecher Steffen Seibert die Videos am Montag verteidigt. Es handle sich nicht um eine ernsthafte Anleitung. Junge Menschen zu erreichen sei für die Regierung schwierig, mit den Videos sei das angesichts hoher Abrufzahlen gelungen. Produziert wurden die Spots von der Werbeagentur Florida Reklame, die zur Firma der Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehört.

Auf die größte Zustimmung stoßen die Videos unter Wählern der CDU/CSU und der Grünen: Zwei Drittel befürworten sie. Auch Wähler der SPD und der Linken halten sie mehrheitlich für richtig. Sechs von zehn FDP-Wählern finden die Videos falsch, unter AfD-Wählern sind es acht von zehn.