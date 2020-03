Ein Kunde pro Frisörsalon : Belgien schränkt Freiheiten ein

Nach Italien, Spanien und Frankreich hat nun auch Belgien Ausgangsbeschränkungen erlassen. „Der Ernst der Lage und der Erhalt der öffentlichen Gesundheit machen diese Opfer notwendig“, teilte die Regierung am späten Dienstagabend mit. Die „verstärkten Maßnahmen“ gelten von diesem Mittwochmittag an im gesamten Land, bis einschließlich 5. April. Die Bürger sind demnach gehalten, zu Hause zu bleiben, um Kontakte außerhalb ihrer Familie zu vermeiden. Ausnahmen sind vorgesehen, um sich zur Arbeit zu begeben ‑ sofern Telearbeit nicht möglich ist. Außerdem dürfen die Menschen zum Arzt gehen, Lebensmittel und Bücher einkaufen, zur Post, Bank, Apotheke und zum Frisör gehen. Alle anderen Geschäfte müssen schließen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

In der Hauptstadt Brüssel bildeten sich schon am Morgen lange Schlangen vor Supermärkten und Postämtern. Die Regierung hat verfügt, dass sich in den Geschäften nur noch eine Person pro zehn Quadratmeter aufhalten darf; die Einkaufszeit wurde auf eine halbe Stunde beschränkt. In Frisörsalons darf jeweils nur ein Kunde sein. Schon Freitagnacht hatten sämtliche Restaurants, Bars und Cafés im Land schließen müssen. In vielen Lokalen war es daraufhin zu massenhaften Abschiedspartys gekommen, was von der Regierung als unverantwortlich kritisiert wurde. Nun wurden auch sämtliche private Feiern untersagt. In der Öffentlichkeit besteht ein Versammlungsverbot. Das betrifft auch alle Wochen- und Flohmärkte. Spaziergänge und sportliche Aktivitäten im Freien sind erlaubt, sie werden von der Regierung sogar empfohlen. Allerdings gilt das nur für Einzelpersonen und Familien, die unter einem Dach leben.

„Die Polizei wird darauf achten, dass diese Maßnahmen streng befolgt werden“, sagte die Ministerpräsidentin Sophie Wilmès, als sie die Beschränkungen am Dienstagabend nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats und der Ministerpräsidenten verkündete. Die „soziale Distanzierung“ dürfe nicht als soziale Exklusion verstanden werden, es gehe nur um physischen Abstand. „Das ist unsere beste Chance, diese Prüfung so schnell wie möglich hinter uns zu bringen“, sagte Wilmès, die zuvor als Ministerpräsidentin einer Minderheitsregierung vereidigt worden war; bis dahin war sie nur geschäftsführend im Amt. Es wird erwartet, dass ihr die große Mehrheit des Parlaments am Donnerstag Sondervollmachten erteilt, um die Corona-Krise zu managen. Sie kann dann mit königlichen Dekreten regieren.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Alle Unternehmen sind nun verpflichtet, Telearbeit einzuführen, damit ihre Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten. Wo das nicht geht, müssen die sozialen Abstandsregeln am Arbeitsplatz beachtet werden. Andernfalls droht die Regierung beim ersten Verstoß mit einer „hohen Geldstrafe“, danach mit der Schließung des Unternehmens. Davon ausgenommen sind Schlüsselsektoren der Wirtschaft und notwendige Dienste, insbesondere im Gesundheitswesen. Der öffentliche Nahverkehr wird aufrechterhalten, in Bussen und Bahnen müssen aber ebenfalls Abstandsregeln eingehalten werden. Die Johns-Hopkins-Universität, die Daten am schnellsten erfasst, meldete am Mittwochmorgen 1243 bestätigte Infektionen und zehn Todesfälle in Belgien. Dort leben elf Millionen Einwohner. Der belgische Unternehmerverband schätzte den wirtschaftlichen Schaden auf 16 Milliarden Euro; die Regierung stellte zunächst eine Milliarde Euro für Soforthilfen zur Verfügung. Für das Nachbarland Niederlande (17 Millionen Einwohner) wurden am Mittwoch 1710 Infektionen und 43 Tote gemeldet. Ministerpräsident Mark Rutte hatte es in einer seiner seltenen Fernsehansprachen am Montag abgelehnt, das Land komplett abzuriegeln. Ein „Lockdown“ wäre, wie Fachleute sagten, keine Sache von Tagen, sondern „von einem Jahr oder noch länger“. Gleichwohl wird nun auch in den Niederlanden mit weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens gerechnet. Die Grenzen beider Länder nach Deutschland waren am Mittwoch noch offen. Mehr zum Thema 1/

true