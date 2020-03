Coronavirus : Bayern will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen untersagen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zwei Menschen sind in Deutschland nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Am Montagmorgen hatte das Robert Koch-Institut 1112 nachgewiesene Infektionen in Deutschland aufgelistet. In Bayern gab es mindestens 256 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2, so nennen Experten das neuartige Coronavirus, getestet wurden.