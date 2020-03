Föderales Deutschland : Im Wettbewerb gegen das Virus?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Manche der Maßnahmen haben andere Bundesländer früher ergriffen als Nordrhein-Westfalen. Vor allem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird derzeit als treibende Kraft wahrgenommen. Als Laschet am Dienstag gefragt wird, ob er sich darüber ärgere, bleibt er demonstrativ gelassen. Jeder wisse doch, dass Nordrhein-Westfalen entweder schneller war als Bayern oder aber identische Maßnahmen ergriffen habe. „Jeder hat da seine eigene Art aufzutreten, das ist völlig in Ordnung.“

Zudem stimmten sich Bayern und NRW engstens ab – bis hin zur Formulierung der Erlasse. Dass Nordrhein-Westfalen, anders als Bayern, nicht den Katastrophenfall ausgerufen hat, erklärt Laschet mit Unterschieden im Landesrecht. Was im bayerischen Katastrophenrecht möglich sei, sei in NRW schon jetzt möglich.

Keine Katastrophe in Sicht

Während Bayern nun in der Staatskanzlei auch einen Katastrophenstab einrichtet, gibt es in Düsseldorf, ebenfalls beim Chef der Staatskanzlei, schon seit Freitag einen Krisenkoordinationsrat. Im Kern findet das Krisenmanagement in NRW jedoch weiterhin im Gesundheitsministerium statt. „Die Koordination mit den Kreisen, Landräten und Oberbürgermeistern hat sich optimal eingespielt“, sagt Laschet. Die Aktivierung des Krisenstabs der Landesregierung, der nach nordrhein-westfälischem Recht beim Innenministerium angesiedelt sein muss, komme erst in Frage, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleistet sind. Das sei aktuell nicht der Fall.

Die baden-württembergische Landesregierung ruft den Katastrophenfall ebenfalls nicht aus. Aber die Regierung arbeitet schon seit mehreren Wochen im Krisenmodus. Anders als in Bayern besteht in Baden-Württemberg nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz nämlich die Möglichkeit, Verwaltungsstäbe als „vorbereitende Maßnahme“ einzusetzen, ohne den Katastrophenfall auszurufen. Seit zwei Wochen gibt es einen Verwaltungsstab im Innenministerium, der alle Vorbereitungen für den Pandemiefall getroffen hat; er tagt um 8.30 Uhr und um 15 Uhr unter Vorsitz des Abteilungsleiters für Krisenmanagement im Innenministerium; Polizei und das Gesundheitsministerium sind vertreten.

Baden-Württemberg handelt wie 2015

Aus Sicht der grün-schwarzen Landesregierung ist der Katastrophenfall noch nicht eingetreten, weil es zum Beispiel eine funktionierende Lebensmittelversorgung gibt und der Bevölkerungsschutz oder das Technische Hilfswerk für Hilfsleistungen noch nicht herangezogen werden müssen. Auch ist es noch nicht nötig, Behörden und Institutionen einheitlich zu lenken, weil vorhandene Strukturen intakt sind.

„Wir sprechen deshalb noch nicht von einer Katastrophenlage, sondern von einer Fachlage, bei der es wesentlich auf die Einschätzungen des Gesundheitsministeriums ankommt“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Parallel hierzu setzte das Landeskabinett in der vergangenen Woche den „Lenkungskreis-Covid19“ ein; dort sind Amtschefs vom Innen-, Gesundheits- und Finanzministerium sowie der Chef der Staatskanzlei vertreten. Der Stab hat die Beschlüsse, die von der Bundesregierung am Montag zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus gefasst worden sind, in entsprechenden Verordnungen an die Behörden und Kommunen weitergegeben.

Mehr zum Thema 1/

Die Regierung geht vor wie 2015 in der Flüchtlingskrise. „Das Kabinett hat seine Entscheidungen an den Lenkungskreis delegiert“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Es gäbe nichts, was die Regierung zusätzlich machen könne, wenn sie den Katastrophenfall ausgerufen hätte. Der sei für Überschwemmungen oder Unfälle in Atomkraftwerken vorgesehen. „Wir wollen selbst nichts eskalieren, es soll sich jetzt aber niemand in die Eisdiele hocken.“

Vorerst keine Ausgangssperre

Von der Anordnung einer Ausgangssperre will Kretschmann vorerst absehen. „Die Deutschen sind gesetzestreu. Ein Infizierter darf nur einen anstecken, das ist das Ziel, sonst wirkt der Bremseffekt nicht“, sagte Kretschmann. Allerdings sind die Behörden mit dem Verhalten der Bürger unzufrieden, die sich an die Allgemeinverfügungen der Kommunen nicht halten und ihre Kinder dennoch auf Spielplätze schicken oder sich auf belebten Plätzen treffen. Verstöße gegen diese Verordnungen sind im Übrigen strafbewehrt.