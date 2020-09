Bayern besonders betroffen : An der Spitze des Infektionsgeschehens

Die neuesten Corona-Zahlen müssen abermals Bayern mehr als andere Bundesländer beunruhigen: 1499 Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut fürs ganze Land – 506 davon entfielen auf den Freistaat, das sind fast doppelt so viele wie in Baden-Württemberg, das mit 269 Neuinfektionen an zweiter Stelle steht. Memmingen, Landshut und Rosenheim überschreiten den Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen deutlich. Würzburg, München, Ulm und Weiden blieben über dem Frühwarnwert von 30. Das sind alles bayerische Städte – abgesehen von Ulm, das jedoch mit dem bayerischen Neu-Ulm quasi eine Großstadt bildet.

Die neusten Entwicklungen waren am Dienstag auch Thema der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Tatsächlich fragt man sich in Bayern, warum trotz der zahlreichen Maßnahmen, mit denen man den Anspruch verbindet, sie seien die umsichtigsten, seit Beginn der Krise recht stabil an der Spitze des Infektionsgeschehens marschiert. Am Anfang wurden zwei Quellen ausgemacht: die Starkbierfeste, etwa in Rosenheim, vor allem aber die Rückkehrer aus dem Skiurlaub in Österreich. Zu Beginn sei Corona nicht zuletzt ein Elitenphänomen gewesen – zahlungskräftige Klientel, wie es sie in Bayern, aber auch in Hamburg überdurchschnittlich gebe, habe sich demgemäß überdurchschnittlich stark in den Après-Ski-Bars angesteckt.

Inzwischen habe sich das Infektionsgeschehen sozial verlagert, auf Jüngere und insbesondere auf Rückkehrer aus Heimaturlauben in Kroatien, im Kosovo, in Rumänen, in der Türkei. Tatsächlich leben und arbeiten in Bayern überdurchschnittlich viele Personen, auf die das zutreffen könnte. Söder sagte auf der Pressekonferenz nach dem Kabinett, durchaus nicht abfällig, „Bayern ist ein Zentrum der Kroaten“. Nach seinen Angaben waren unter den zuletzt positiv Getesteten knapp 70 Prozent heimkehrende Familienbesucher. Söder hob hervor, dass man sie auch deshalb als Infizierte erkannt habe, weil Bayern überhaupt die Tests an Bahnhöfen und Autobahnen angeboten habe. Mithin könnten die vergleichsweise höheren Zahlen in Bayern auch am vergleichsweise stärkeren Testen liegen.

Söder verteidigte seine Teststrategie. Er nahm dazu allerdings die eine oder andere rhetorische und sachliche Nachjustierung vor: In Bayern habe es nie Massentests gegeben, sondern „niederschwellige“ Angebote für Leute, die meinten, sie hätten Symptome; einst hieß es offensiver, alle, auch Leute ohne Symptome, könnten sich testen lassen. Auf die Frage, ob er noch einmal eine Zusage gebe, wann Getestete ihre Ergebnisse bekommen, sagte Söder, es bleibe dabei: „So schnell wie möglich.“ Das lässt außer Acht, dass eine frühere Zusage „24 Stunden“ gelautet hatte.

Ursprünglich hatte es auch geheißen, man wolle die freiwilligen Tests an Autobahnen und Bahnhöfen bis Ende September aufrechterhalten; nun will man sie schon jetzt „langsam ausgleiten“ lassen – abgesehen von den Flughäfen. Freuen dürfen sich Kneipen, sie sollen vom 19. September an unter den gleichen Bedingungen wie Restaurants öffnen dürfen, sowie der Amateursport: Zu Spielen dürfen draußen 400 Zuschauer, drinnen 200 kommen.