Bali in der Corona-Pandemie : Liegestütze für Maskenmuffel

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali setzt die Polizei auf ganz eigene Methoden, um die Maskenpflicht durchzusetzen. Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird und die Strafe nicht zahlen kann, muss Liegestütze machen. Das trifft oft Einheimische, für die eine Strafe von umgerechnet sechs Euro kein Kleingeld ist. Aber auch Ausländer werden von den Ordnungshütern dazu verdonnert, ihre Strafe mit sportlichem Einsatz abzugelten. Es kursieren Videos, auf denen Ausländer unter den strengen Blicken der Polizisten am Straßenrand Turnübungen machen. Manche reagieren dabei unwillig oder belustigt. „Ich habe einen verletzten Nerv im Nacken“, will sich ein kräftig gebauter junger Mann herausreden. „Du musst aber“, insistiert der Polizist und sieht dann zu, wie der Maskenmuffel die Aufgabe ohne große Anstrengung erfüllt.

Die Szenen überraschen nicht nur wegen der ungewöhnlichen Bestrafung, sondern auch, weil Indonesien für Touristen aus dem Ausland eigentlich seit Monaten offiziell geschlossen sein soll. Doch in den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Dauergäste aus Amerika, Europa und Australien auf Bali niedergelassen. Mit dem Laptop im Rucksack haben viele dieser Digitalnomaden und Influencer ihren Arbeitsplatz immer bei sich. Auch einige Deutsche wie etwa der Hiphop-Sänger Cro, der seit einiger Zeit auf der Insel lebt, haben sich den Traum vom ewigen Sommer erfüllt. Doch mit dem Virus kam auch die Unsicherheit ins Paradies. Mit mehr als einer Million Infektionen seit Beginn der Pandemie ist Indonesien das Land mit den meisten Fällen in Südostasien. In der Hauptstadt Jakarta arbeiten viele Krankenhäuser am Limit.