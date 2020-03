Bäckerei-Besuch : Haben Sie ein Metermaß, damit ich Abstand messen kann?

Die Coronapandemie stellt vor allem ältere Menschen vor erhebliche Herausforderungen, gesund zu bleiben und sich dennoch nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben zu verabschieden. Vor allem Alleinlebende sind auf einige Einkaufsgänge angewiesen. Josef Leis, ein 90 Jahre alter Leser aus Düsseldorf, hat uns dazu seine Geschichte aufgeschrieben, die wir hier in Auszügen wiedergeben: „Als 90-Jähriger versuche ich dem Virus mit besonderer Aufmerksamkeit zu entkommen. Ob es mir gelingt, hängt aber nicht nur von meinem Verhalten ab, sondern leider von zu vielen Idioten, die die primitivste Regel nicht berücksichtigen: Beim Husten, Niesen, Reden, muss nicht nur von Personen, sondern auch von allen Esswaren Abstand gehalten werden. So lange wir das nicht befolgen, haben wir keine Chance, den Killerviren zu entkommen.“

Davon aber sind die Menschen im Umgang miteinander im wahren Leben noch immer meilenweit entfernt, was Leis am Samstag in Düsseldorf am eigenen Leib erfuhr: „In einer Konditorei wollte ich mir fürs Wochenende ein paar Leckereien holen. Als ich den Laden betrat, standen vor der Tortentheke vier Menschen, drei davon in heftiger Diskussion mit dem Personal über das Corona-Problem. Sie standen vor der Tortentheke eng an der Ablageplatte, die höchstens 30 cm breit ist. Der am heftigsten engagierte Mann war sicher 1,90 Meter groß, die Dame vielleicht 1,70 Meter. Die Tochter wenig kleiner - alle jedenfalls groß genug, um über die Ablageplatte hinweg ihre Sprechblasen über die dahinter liegenden Torten zu streuen. Als ich das sah, verging mir der Tortenappetit: So viel Spucke in einer Minute - der Laden war schon einige Stunden offen. Deshalb griff ich nach fünf verpackten Schweineohren, und ging damit zur Kasse.“

An der Kasse aber, gingen die Unachtsamkeiten weiter, ein Verhalten, das tödlich sein kann, erst recht für einen 90 Jahre alten Mann: „Vor der Kasse war ein Herr, ein wohl situiertes männliches Wesen jedenfalls, der reichlich eingekauft hatte, und ebenfalls heftig mit der Kassiererin über die Coronamaßnahmen diskutierte - ein Thema, zu dem schließlich jeder was Gescheites zu sagen weiß und auch sagen will, - während die Kassiererin seine Waren verpackte. Vorsorglich hatte der Konditor vor der Kasse eine Glasscheibe aufgehängt, so dass man beim Sprechen nicht die Kassiererin und nicht die Ablage vor der Kasse bespucken musste. Aber die Platte ließ noch etwas Raum, um die Kassiererin doch am Glas vorbei ansprechen zu können. Diese Lücke nutzte der ‚Herr‘ -mit geneigtem Haupt sich vorbeugend - zu verbesserter Kommunikation sehr engagiert aus. Das reizte mich, ihm zuzurufen, er möge doch bitte Abstand halten. Beim zweiten Zuruf hatte er mich vernommen und drehte sich zu mir um: ‚Haben Sie ein Metermaß, damit ich den Abstand messen kann?‘“.

Eine Unverschämtheit, keine Frage, auch schon in normalen Zeiten, aber Leis‘ Erlebnisse nahmen weiter ihren Lauf: „Nachdem er gegangen war, überreichte ich der Kassiererin mein Paket Schweineohren in der Hoffnung, dass sie diese so in eine Tüte steckt. Nein, sie legte sie nicht als Paket auf die ‚besprochene‘ Theke, sondern breitete sie einzeln über die ganze Platte aus, als könne man sie nicht im Paket zählen. Sie belegte damit wirklich die gesamte Fläche, so dass sich möglichst viel feucht Ausgesprochenes anhängen konnte. Momentan zweifelte ich, ob ich vielleicht etwas zu pingelig sei und sagte zu der Kassiererin nur, ich bäte um Verständnis für meine Kritik. Aber als 90-Jähriger gehöre ich halt zu der besonders gefährdeten Gruppe. Worauf sie meinte, dann solle ich lieber nicht so viel unter Leute gehen.“