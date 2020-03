Urlauber warten im Ausland : Außenministerium startet beispiellose Rückholaktion

Das Auswärtige Amt hat mit einer beispiellosen Rückholaktion für deutsche Urlauber begonnen, die in afrikanischen Mittelmeerländern oder anderswo auf der Welt gestrandet sind und wegen der immer drastischeren Reisebeschränkungen nicht mehr nach Hause kommen. Der Krisenstab des Außenministeriums arbeitet an Transportplänen für ein knappes Dutzend Länder; insgesamt wird die Zahl der deutschen Touristen, die jetzt zurück wollen, auf weit mehr als hunderttausend geschätzt.

Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte am Dienstag an, sein Ministerium werde bis zu fünfzig Millionen Euro aufwenden, um die Touristen teils mit Flugzeugen der Reiseveranstalter, teils mit Chartermaschinen nach Hause zu bringen. Gleichzeitig gab das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung heraus, um jenen Touristen, die ihre Reisen noch nicht angetreten haben, deutlich vor Augen zu führen, dass sie nicht auf ihre Rückkehr vertrauen können.

Marokko, Tunesien und Ägypten im Fokus

Die Rückholaktion, die vom Krisenbeauftragten des Auswärtigen Amtes Frank Hartmann gesteuert wird, folgt den Erfahrungen, die das Ministerium mit früheren Rücktransporten von Touristengruppen gemacht hat, etwa als vor zehn Jahren die Aschewolken des Vulkans Eyjafjallajökull viele Mittelmeerurlauber an ihrer Heimreise hinderte. Noch nie aber musste die Rückholung von so vielen deutschen Touristen aus so vielen verschiedenen Weltgegenden in kurzer Zeit organisiert werden. Die Lage begann sich in der vergangenen Woche abzuzeichnen, als erste Staaten ihre Grenzen für Angehörige bestimmter Staaten schlossen.

Nach den Einreiseverboten, die der amerikanische Präsident in der vergangenen Woche für Europäer verhängte, eskalierte die Situation weltweit. In immer mehr Ländern stehen auch Deutsche auf der Liste jener Nationen, deren Einreise unerwünscht ist, da die Zahl der am Coronavirus Erkrankten hierzulande dazu führte, dass Deutschland von vielen anderen Staaten zum Risikogebiet erklärt worden ist.

Zu den Ländern, die das Auswärtige Amt bei seiner Aktion zunächst in den Blick genommen hat, zählen die Mittelmeerländer Marokko, Tunesien und Ägypten. In Marokko ruht der Flugverkehr auf Anordnung der dortigen Regierung eigentlich schon, doch gelang es dem Auswärtigen Amt, Landerechte für die Flugzeuge deutscher Reiseveranstalter und für Charterflugzeuge für Urlauber zu erwirken, die dort auf eine Rückkehrmöglichkeit warten. Da in Marokko auch viele Individualreisende unterwegs sind, hat der Krisenstab Transportkapazitäten von der Lufthansa gechartert. Insgesamt wird dort die Zahl der Gestrandeten auf bis zu 6000 kalkuliert.

Die größte Menge deutscher Touristen, die jetzt rasch nach Hause wollen, hält sich in Ägypten auf. Ihre Zahl wird mit 30.000 angegeben. Allerdings hat die ägyptische Regierung zugesichert, die Flughäfen des Landes noch bis Donnerstag offenzuhalten. Es gilt aber als nicht wahrscheinlich, dass bis dahin eine so große Zahl von Rückkehrwilligen abgeholt werden kann; auch anschließend werden noch Abholflüge nötig sein. Das zweitgrößte Urlaubsziel, das der Krisenstab des Auswärtigen Amtes im Blick hat, ist die Dominikanische Republik. Dort wird mit 10.000 Rückkehrern kalkuliert. Diejenigen, die nicht mehr mit Flugzeugen ihrer Pauschalreise-Veranstalter abgeholt werden können, sondern auf Chartermaschinen, meist von Lufthansa, des Auswärtigen Amtes zurückgreifen müssen, haben mit einer Kostenbeteiligung zu rechnen. Sie soll etwa die Höhe eines blanken Economy-Tickets auf der betreffenden Route haben. Keine besonderen medizinischen Vorkehrungen Zu den Ländern, aus denen Rückholungen erwogen werden, zählen mittlerweile auch die Philippinen, Argentinien und die Malediven. In allen Fällen wird den Touristen, die fürchten, ihre Rückreise könne gefährdet sein, dazu geraten, sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts einzutragen, die auf der Webseite des Ministeriums verfügbar ist. Dann können die Betreffenden von der deutschen Botschaft in ihrem Reiseland mit Nachrichten erreicht werden und beispielsweise erfahren, wann und wo Rückflugmöglichkeiten nach Deutschland vom Ministerium zur Verfügung gestellt werden. Die ersten Charterflüge, die das Auswärtige Amt organisiert hat, sollen an diesem Mittwoch abgehen. Mehr zum Thema 1/ Anders als bei den Flügen aus Wuhan, die vor mehr als einem Monat von der Luftwaffe organisiert worden waren, soll es auf den Rückkehrflügen jetzt keine besonderen medizinischen Vorkehrungen geben. Damals hätten die aus China heimgeholten Deutschen ja alle unter dem Verdacht gestanden, Träger des Virus zu sein, hieß es; sie seien nach ihrer Ankunft auch entsprechenden Quarantänemaßnahmen unterworfen worden. Nun würden ja Touristen aus Urlaubsgebieten ausgeflogen, die nicht als Risiko- oder Hochrisiko-Gegenden gälten. Unterdessen hat auch die Regionalregierung der spanischen Balearen-Inseln alle Touristen aufgefordert, schnellstmöglich nach Hause zurückzukehren. Unter den rund 25.000 Urlaubern dort befinden sich ebenfalls viele Deutsche. Seitens der Regionalregierung besteht offenbar der Wunsch, Häfen und Flughäfen zu sperren, um damit die Ausbreitung des Coronavirus auf den Inseln zu verlangsamen. Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wurden schon am Montag einerseits offenbar zahlreiche Sonderflüge nach Deutschland und Großbritannien abgefertigt; andererseits wurden viele reguläre Flüge gestrichen. Die tschechische Regierung setzt inzwischen Busse ein, um Touristen aus Deutschland und Großbritannien, aber auch aus Balkanländern zurück in die Tschechische Republik zu holen. Viele Tschechen strandeten offenbar an Flughäfen in anderen europäischen Ländern, nachdem Prag den Notstand ausgerufen und einen weitgehenden Einreisestopp verhängt hatte. Rückkehrer aus Deutschland müssen in Tschechien in Quarantäne, da das Herkunftsland Deutschland nach den tschechischen Bestimmungen als Risikogebiet eingestuft wird.

