Wie schlimm kann es werden? : Vorbereitungen auf die Pandemie

In Italien, Iran und Südkorea schließt sich das Fenster: An der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus zweifelt kaum noch ein Experte. Und doch ist es zu früh, über Millionen Opfer weltweit zu spekulieren.

Szene in einer chinesischen Bank, in der Banknoten gezählt werden. Bild: Reuters

Jetzt also doch: Das „P“-Wort“ geht um die Welt. Bisher haben es offizielle Stellen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Fachleute lieber gemieden, von eienr Pandemie zu reden, weil man hoffte, „das Fenster“ für Eindämmungsmaßnahmen möge länger offen bleiben, als es nun der Fall ist. Die Seuche wird zum globalen Problem. Südkorea zählte am Wochenende Hunderte und damit mehr Neuinfektionen als jede chinesische Provinz außerhalb Hubeis. Und auch Irans sowie Italiens plötzlicher Anstieg der Infektionszahlen zeigt klar: Das hoch ansteckende Sars-CoV-2-Virus ist auch in einigermaßen intakten Gesundheitssystemen so schnell nicht zu entdecken, dass die Ansteckungskette rasch gestoppt werden könnte.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Formal ist die Definition einer Pandemie – sich selbst tragende Infektionsketten auf mehr als einem Kontinent – ohnehin erfüllt. Nur war die WHO bisher davon ausgegangen, dass die durch Chinareisende verschleppten Fälle irgendwie doch lokal begrenzt und durch Isolierung der Infizierten noch einzudämmen seien.

Führende Epidemiologen halten das allerdings schon lange nicht mehr für möglich. Das hat viele Gründe. Die Tests sind einer: Wo nicht getestet wird, kann nichts gefunden werden. Und wo nicht sauber und lückenlos getestet wird, werden viele Infizierte nicht entdeckt, wie sich an einigen verdächtigen Virenträgern auf Kreuzfahrtschiffen oder an Flughäfen schon vereinzelt gezeigt hat. In einem Bericht, der von Epidemiologen des WHO-Collaborating Centres am University College in London publiziert wurde, wird davon ausgegangen, dass zwei Drittel der aus China exportierten Infektionen nicht entdeckt wurden. Weil der Flugverkehr nicht generell eingestellt wurde, sei davon auszugehen, dass dadurch viele Quellen der Übertragung von Mensch zu Mensch unentdeckt geblieben sind.

Tests brauchen ihre Zeit

Grundsätzlich handelt es sich bei den bisher verwendeten Sars-CoV-2-Tests um klassische PCR-Bluttests, mit denen charakteristische Genabschnitte des Virus ziemlich sicher aufgespürt werden können. Solche Tests müssen in Labors vorgenommen werden. Sie gelten als zuverlässig, brauchen aber ihre Zeit, bis das Ergebnis nach rund zwei Stunden sichtbar wird. Grundsätzlich sollen nach offiziellen Angaben in Deutschland alle größeren Universitätslabors inzwischen mit den dafür notwendigen Reagenzien ausgerüstet sein. Ein sehr viel einfacherer und schnellerer, sogenannter Elisa-Test, der mit Antikörpern die Viren in den Abstrichen zu ermitteln verspricht, ist in einigen Labors wie etwa an der Universität Lübeck in der Entwicklung. Wie genau solche Tests jedoch arbeiten, ist noch unbekannt. Sie müssen vor der Anwendung erst in den Coronavirus-Konsiliar-Labors wie dem an der Berliner Charité validiert werden.

Entscheidend für die verschärfte Pandemie-Sorge seit einigen Tagen ist die nun immer offensichtlich zu Tage tretende enorme Infektiosität des Erregers, die weiterhin über der der Grippe liegt. Noch ist unklar, warum sich so schnell so viele Menschen in Südkorea oder Norditalien angesteckt haben. Die Quellen konnten bislang nicht lückenlos zurück verfolgt werden. Aber die schnelle Ausbreitung zeigt: Das Virus reproduziert sich und breitet sich mit Tröpfchen- und Schmierinfektionen viel schneller aus als etwa Sars.