Lungenarzt Çelik im Interview : „Wir mussten unsere Station wieder vergrößern“

Corona spart sich in diesem Jahr die Sommerpause. Auch die Lage in der Covid-Station in Darmstadt bleibe angespannt, erzählt Oberarzt Cihan Çelik. Welche Patienten behandelt er im Moment? Womit rechnet er mit Blick auf den Herbst?

Herr Doktor Çelik, Sie sind Oberarzt auf der Isolierstation für Covid-19-Kranke im Klinikum Darmstadt; wir reden ja regelmäßig über den Stand der Dinge. Wie ist gerade die Lage?

Ich möchte mit den guten Nachrichten anfangen: Wir haben weiterhin eine geringe Auslastung der Intensivstation mit Covid-Fällen. Wir müssen auch trotz einer zunehmenden Anzahl an symptomatischen und sauerstoffpflichtigen Patienten in unserem Covid-Normalstationsbereich weniger Patienten auf die Intensivstation verlegen. Auch die Fallsterblichkeit ist weit von den ersten Wellen entfernt. Das hat vor allem mit der steigenden Immunisierung in der Bevölkerung und speziell der hohen Impfquote bei den über 60-Jährigen zu tun.

Das heißt, es gibt auch eine schlechte Nachricht?

Seit ungefähr fünf Wochen, also mit dem Aufkommen der BA.5-Variante und dem darauf folgenden Anstieg der Fallzahlen, kommen wieder mehr Patienten mit einem schwer symptomatischen, komplizierten Verlauf zu uns. Wir mussten die Covid-Normalstation, die wir bei unserem letzten Gespräch vor zwei Monaten auf eine Station reduziert hatten, deshalb wieder vergrößern – und das, obwohl inzwischen nur noch die Patienten bei uns landen, die respiratorische Symptome haben oder Sauerstoff benötigen. Die Patienten mit Covid als Nebenbefund liegen mittlerweile in Isolation auf den entsprechenden Stationen der behandelnden Abteilungen. Sonst könnten wir sogar eine dritte Station voll belegen.

Was sind das für Patienten, die bei Ihnen liegen?

Im Schnitt sind die Patienten 75 Jahre alt, sie haben oft immunsupprimierende Vorerkrankungen, gehören also ganz klar einer Risikogruppe an. Den schweren Verlauf bekommen sie häufig infolge einer Komplikation im direkten Zusammenhang mit der Covid-Erkrankung: etwa eine Lungenembolie oder eine bakterielle Superinfektion unmittelbar nach dem Virusinfekt. Diese älteren Patienten sind meist zwei- bis dreimal geimpft. Dass diese Hochrisikopatienten bei einer Infektion trotz Impfung bei uns landen, ist nicht verwunderlich. Die klassische Covid-Pneumonie, die wir gerade in den ersten drei Wellen häufig beobachtet haben, sehen wir bei unseren geimpften Patienten auch im hohen Alter nur noch selten. Dafür kommen jetzt häufiger Antibiotika zur Behandlung von Superinfektionen zum Einsatz. Darüber hinaus nehmen wir im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überproportional viele ungeimpfte Patienten bei uns auf. Das zeigt im klinischen Alltag, dass schwere Verläufe bei ihnen wahrscheinlicher sind, auch wenn die ungeimpften Patienten in der Minderheit auf Station sind. an muss das stets in Relation zum Anteil in der Bevölkerung betrachten, bei den Älteren sind es ja nur noch knapp neun Prozent Ungeimpfte. Auf unserer Station waren in den letzten Wochen ungefähr 25 bis 30 Prozent nicht geimpft und die Patienten waren im Schnitt 20 Jahre jünger.

Woran liegt es, dass die Zahl schwer symptomatischer Patienten wieder zunimmt?

Das ist noch nicht ganz klar. Es gibt Anzeichen, dass die BA.5-Variante im Vergleich zu BA.2 kränker macht, also virulenter ist. Aber das RKI sieht in seinen Erhebungen noch keinen ausreichenden Beweis dafür, sondern das Problem eher in der hohen Zahl der Infizierten. Dazu kommt, dass die BA.5-Variante dem Immunsystem besser entkommt. Gerade Ältere, die mit einer weniger starken Immunantwort auf die Impfungen reagieren, werden häufiger von der BA.5-Variante infiziert. Das führt dann zu mehr Krankenhausaufenthalten. Anekdotisch kann ich aber von unserer Station berichten, dass wir zwar auch während der hohen Inzidenzen bei der BA.2-Variante vor wenigen Wochen mehr Patienten in einem ähnlichen Alter behandeln mussten, diese Patienten aber deutlich seltener vom Sauerstoff abhängig waren. Das wäre für mich ein Indiz dafür, dass BA.5 klinisch schwerer verläuft. Es wäre natürlich auch denkbar, dass die Dunkelziffer bei den Fallzahlen aktuell sehr viel höher ist als bei BA.2, dann wäre dieser Eindruck trügerisch.