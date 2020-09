Infektiologe Clemens Wendtner : „Die zweite Welle ist da“

Herr Professor Wendtner, Sie haben als Chefarzt der Infektiologie der München Klinik Schwabing im Januar die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. In Ihrer Klinik wurden bislang rund 800 Patienten wegen Covid-19 aufgenommen, 180 davon lagen auf der Intensivstation. Der Herbst hat noch nicht einmal richtig angefangen, doch allein in München werden angesichts steigender Infektionszahlen weitere Kontaktbeschränkungen und sogar eine Maskenpflicht in der Innenstadt notwendig. Ist das die richtige Antwort auf die zweite Welle?

Wir sind mitten in der zweiten Welle und müssen diesen Anstieg der Zahlen in Bayern, aber auch in ganz Deutschland, sehr ernst nehmen. Und die Fälle werden weiter zunehmen. Wir können zwar die Zahlen nicht auf null drücken, aber man darf nicht nachlässig werden. Das Virus ist ein gefährlicher Feind. Und kennt keine Pause. Es ist daher ungemein wichtig, an den etablierten Maßnahmen – Abstand und Maske – festzuhalten.

Trotz steigender Zahlen ist auch in München eine Herdenimmunität noch lange nicht in Sicht. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Herbst und Winter?

Ich bin zuversichtlich. Wir haben die Pandemie bei uns im Hause und in Deutschland insgesamt bislang gut gestemmt. Und wir hatten – zum Beispiel in Bergamo – wirklich drastische Szenarien vor Augen. Auch wir hatten im Frühjahr volle Stationen und mussten uns ein Konzept für den schlimmsten Fall überlegen: Wie triagieren wir? Also wer wird wie behandelt, wenn die Kapazitäten knapp werden? Letztlich hatten wir in Deutschland Glück, wir waren aber von der Entwicklung her nur neun Tage von den Zuständen in Bergamo entfernt – wir hatten also mehr Zeit, uns vorzubereiten. Und bis jetzt haben wir viel gelernt über das Virus und auch über die Behandlung von Covid-19. Es gab einen sehr intensiven Austausch zwischen Virologen, Infektiologen, Kardiologen und Pulmologen – das wird uns im Winter helfen. Es gilt aber nach wie vor, sehr wachsam zu sein.

Wie wird man in der kalten Jahreszeit zwischen an Grippe Erkrankten, erkälteten Menschen und Sars-CoV-2-Infizierten unterscheiden können?

Das wird für Ärzte und Krankenhäuser eine Herausforderung. Wir werden in der Notaufnahme alle Menschen mit erkältungstypischen Symptomen nicht nur auf Sars-CoV-2, sondern auch auf Influenza testen. Das Ergebnis hat man innerhalb kürzester Zeit, dann kann man die Patienten auf die jeweiligen Stationen einteilen.

Gerade Kindergartenkinder haben im Winter andauernd eine Erkältung. Sollen die Kinder dann zu Hause bleiben?

Wer Fieber hat – ob als Erwachsener oder Kind – muss zu Hause bleiben. Am besten auch schon bei einem Schnupfen.

In Bayern gibt es mehrere Corona-Hotspots. Wie sind die zu erklären?

Das liegt vor allem auch daran, dass Bayern ein Transit-Bundesland ist, mit direkter Nachbarschaft ins Ausland. Viele Menschen sind auf der Durchreise und können dabei auch andere infizieren. Auch die Reiserückkehrer, viele aus dem südosteuropäischen Ausland, haben dazu beigetragen. Daher war es auch von strategischer Bedeutung, an Grenzpunkten so umfangreich zu testen, wie es Bayern getan hat. Bei uns in der Klinik liegt zur Zeit ein Ehepaar auf der Intensivstation, das zu diesen Reiserückkehrern zählt.

Wie kam es zu der Infektion?

Die beiden sind um die 70 Jahre alt. Sie haben ihren erwachsenen Sohn in Kroatien besucht. Der zeigte milde Symptome, ließ sich testen und erhielt ein positives Ergebnis. Als die Eltern wieder in München waren, entwickelten sie Husten, Kopfschmerzen und Fieber. Innerhalb weniger Tage hatten sie dann große Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. Erst waren sie auf der Infekt-Normalstation, jetzt sind sie auf der Intensivstation. Das ist nur ein Beispiel für die vielen kleinen Infektketten.

Abgesehen von den Reiserückkehrern infizieren sich die Menschen auch im Land wieder verstärkt. Wird zu lax mit den Corona-Regeln umgegangen?