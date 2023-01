Lungenarzt Çelik im Interview : „Wir haben immer noch ein Problem“

Immer noch viel zu tun: Blick durchs Fenster in die Coronastation im Klinikum Darmstadt am 05.01.2023. Bild: Frank Röth

Herr Doktor Çelik, Sie sind Oberarzt auf der Isolierstation für Covid-19-Kranke im Klinikum Darmstadt; wir reden ja regelmäßig über den Stand der Dinge. Wie ist gerade die Lage?

Julia Anton Koordinatorin „Gesellschaft".

Leider ist das gesamte Krankenhaus sehr voll, daher stehen wir unter großem Druck. Seit unserem letzten Gespräch im Oktober hat sich die Anzahl der Covid-Patienten in unserer Klinik und auf unseren Covid-Stationen auf einem ähnlichen Niveau eingependelt, ist also weiterhin recht hoch. Wir belegen seitdem anderthalb Stationen, und zusätzlich sind Covid-Infizierte im gesamten Haus verteilt, derzeit sind es 73. In dieser Zeit gab es mal mehr, mal weniger Druck, wir haben die Größe der Covid-Station aber aufrechterhalten. Sauerstoffpflichtig erkrankte Patienten kommen zu uns auf die Covid-Normalstation. Es gibt aber eine Veränderung seit Oktober: Es gibt keinen drastischen An- oder Abstieg mehr, sondern das Kommen und Gehen hält sich trotz Schwankungen die Waage. Eine Ausnahme gab es direkt nach Weihnachten. Da sind auf einmal viele Patienten dazugekommen, die die Feiertage ausgesessen haben. Wir verzeichnen, dass die zusätzliche Krankheitslast durch Covid auch bei unseren schwer kranken Patienten eher rückläufig ist.

Was bedeutet das?

Das Coronavirus befällt momentan häufig ältere und schwer kranke Patienten, außerdem erkranken Krebspatienten und Menschen mit schweren Immunstörungen. Insgesamt betreuen wir daher sehr viele ohnehin sehr kranke Patienten auf unserer Station. Aber die Krankheitslast, die für sie zusätzlich durch Covid-19 dazukommt, ist in den vergangenen Monaten eher gesunken. Daher sinkt auch die Sterblichkeit, und wir müssen seltener auf die Intensivstation verlegen. Dennoch landen diese Menschen weiterhin bei uns in der Klinik, und wir müssen uns natürlich um alle ihre Erkrankungen kümmern, nicht nur um Covid-19. Interessanterweise ist Covid-19 oft ein Hauptgrund für die Vorstellung im Krankenhaus, aber nicht der Fokus der stationären Therapie.

Sehen Sie weiterhin einen Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Patienten?

Wenn wir momentan symptomatische Covid-Patienten aufnehmen, kann man am Alter fast den Impf- und Immunstatus einschätzen. Wenn jemand unter 60 auf unserer Station landet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sich gegen eine vollständige Impfung entschieden hat. Das Durchschnittsalter bei uns auf der Station liegt bei über 75 Jahren. Die Patienten unter 60 sind meist nicht geimpft oder leiden an einer schweren Immunstörung.

Kamen auch schon Patienten zu Ihnen, die viermal geimpft sind?

Ja, auch das. Wir haben viele hochbetagte Patienten. Es gilt weiterhin: Je älter der Patient, desto größer das Risiko, dass jemand trotz Impfung symptomatisch erkrankt und im Krankenhaus behandelt werden muss. Wir haben über 90-jährige Patienten, bei denen die vierte Impfung lebensrettend sein, eine Klinikaufnahme aber nicht verhindern kann. Das gilt auch für diejenigen mit schweren Vorerkrankungen.

Es waren ja auch die ersten Feiertage ohne Einschränkungen. Lässt sich sagen, ob sich dabei mehr Menschen infiziert haben, die jetzt behandelt werden müssen?

Ich glaube, da gibt es ein paar Fälle, aber ohne Veränderung der Gesamtdynamik. Wir hatten in den vergangenen Tagen vermehrt Aufnahmen, konnten aber auch mehr Patienten entlassen, so wie erwartet. Wir sind ja jetzt in einer Phase mit einer hohen Immunität in der Bevölkerung, sodass es jetzt nicht mehr so plötzlich zu einem starken Anstieg der Krankheitslast in der Bevölkerung kommt. Die Situation ist also kein Vergleich mehr zu vor zwei Jahren.

In einem Interview hat Christian Drosten kurz vor dem Jahreswechsel gesagt: „Die Pandemie ist vorbei.“ Deckt sich das mit Ihren Eindrücken aus der Klinik?