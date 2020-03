Armin Laschet im Gespräch : „Hamstern ist unsolidarisch“

Armin Laschet ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und will Vorsitzender der CDU werden. Ein Gespräch über europäische Solidarität in Zeiten der Pandemie, Klopapier, Flüchtlinge und den Umgang mit Erdogan.

Donald Trump hat wegen Corona eine Einreisesperre für den Schengenraum erlassen, er spricht von einem „ausländischen Virus“. Ist jetzt auch die Politik infiziert?

Es scheint so. Die Wahrheit aber ist: Corona ist von der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile als Pandemie klassifiziert, also als weltweites Problem. Das Virus hat keinen Reisepass. Da gibt es kein „ausländisch“ und kein Fingerzeigen auf andere Länder. In Zeiten einer solchen Pandemie gilt es umso mehr, gemeinsam zu handeln, multilateral zu kooperieren und Kompetenzen zu bündeln, um dieses Problem anzupacken.

Was bedeutet europäische Solidarität in Zeiten von Corona?

Zusammenhalt, Gemeinschaft, gegenseitiges Vertrauen – gerade jetzt. Gemeinsames Arbeiten an Lösungen, europäisches Handeln, Unterstützung in jeder Hinsicht. Man sieht hier gut, wie wichtig eine leistungsfähige Union ist. Das Virus macht ja nicht an Grenzen Halt.

Müssen wir die Schwarze Null und den EU-Stabilitätspakt vergessen? Italien könnte sehr schnell sehr viel Geld brauchen.

Italien soll wie alle besonders betroffenen Länder bekommen, was es braucht. Das ist auch im Stabilitätspakt so vorgesehen. Maastricht lässt jedenfalls zu, dass man in Krisen von den Stabilitätskriterien der EU abweichen darf. Auch in Deutschland brauchen wir schnell Liquidität. Hier geht es um Hilfe für mittelständische Unternehmen, denen wegen der Corona-Krise Insolvenz droht.

Was wird das kosten?

Niemand weiß heute verlässlich, wie lange die Corona-Krise dauern und was sie auch für unsere Wirtschaft bedeuten wird. Wir müssen jetzt schnell Milliarden aktivieren. Whatever it takes.

Muss Deutschland der Anker für andere Länder werden? Deutschland ist mit seiner Stabilität häufig der Anker. Natürlich wird es in Europa ganz besonders auf Deutschland ankommen – in enger Verbindung mit Frankreich. Nach dem Brexit wird die deutsch-französische Partnerschaft auch in dieser Krise der Anker der EU sein. Jeder ist gefordert. Innerhalb der EU werden Deutschland und Frankreich zentrale Entscheidungen in enger Abstimmung mit den anderen Mitgliedsstaaten treffen. Sie haben einmal gesagt, dass Europa früher mutiger war. Sie erinnerten an Kohl, der den Leuten sagte: Ihr müsst die Mark aufgeben. „Solchen Mut bräuchte man heute", sagten sie. Was heißt das heute bei Corona? In einer Krise geht es darum, den Zusammenhalt durch praktische, effiziente Arbeit zu sichern und gemeinsam besonnen und konsequent zu agieren. Wenn wir die Krise bewältigt haben, gilt es nachzuarbeiten und für die Zukunft herauszufinden: Was können wir besser machen? Wo müssen wir nachsteuern? Zum Beispiel werden wir die Daseinsvorsorge in Europa verbessern müssen. Es ist ein Problem, dass große Teile unserer Medikamente aus China kommen. Wir brauchen eine unabhängige Pharma-Produktion in Europa. Dass wir Schutzmasken irgendwo in der Welt produzieren lassen, weil es ein paar Cent billiger ist, rächt sich jetzt. Das wird man nach der Krise ändern müssen. Muss der Staat sicherstellen, dass Unternehmen genug produzieren? Der staatliche Akzent muss hier verstärkt werden. Es ist nicht akzeptabel, dass wir Produkte in Deutschland oder in Europa nicht bekommen, weil ihre Herstellung ausgelagert wurde. Das muss man neu justieren und zwar europäisch. Nicht nationale Pharmastrategien, sondern europäisches Handeln ist jetzt gefragt. 2003 blickte die Welt schon einmal in den Abgrund. Das Sars-Virus grassierte, die Industrie suchte nach einem Impfstoff. Dann konnte die Seuche gestoppt werden, und die Forschung hörte auf, weil sie sich nicht mehr zu rechnen schien. Lernt man daraus, dass der Pharma-Markt stärker reguliert werden muss? Ich bezweifle, dass der Staat damals weiter geforscht hätte. Seinerzeit fehlte für die Forschung ja nicht nur das private Geld, sondern auch das staatliche. Auch der Staat macht Fehler.

