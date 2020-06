Nach Corona-Ausbruch : Laschet verfügt Lockdown für den Kreis Gütersloh

Wegen des Corona-Ausbruchs in einer Fleischfabrik der Tönnies-Gruppe verhängt das Land Nordrhein-Westfalen einen Lockdown für den Kreis Gütersloh. Erstmals seit den Corona-Lockerungen werde in Deutschland ein ganzer Kreis zurückgeführt „auf die Maßnahmen, die vor wenigen Wochen gegolten haben“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die Maßnahmen gelten zunächst bis Ende Juni, können aber auch verlängert werden. Es dürfen sich nun wieder nur maximal zwei Personen treffen oder Angehörige des gleichen Hausstands.

Es handele sich bei dem Ausbruch in dem Tönnies-Schlachthof um das bisher größte einzelne Infektionsgeschehen in Deutschland, sagte Laschet. Eine „besondere Lage“ ergebe sich durch die Streuung der Orte und die Internationalität der Belegschaft. 1553 Mitarbeiter des Schlachthofs seien mittlerweile positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Fälle könne es in deren familiären Umfeld geben. Deshalb sei die Zahl der Infizierten wohl höher. Zugleich gebe es im Kreis aber nur 24 bestätigte Corona-Infektionen bei Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, sagte Laschet. Trotzdem habe sich die Landesregierung zum Lockdown entschlossen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. „Das, was wir hier machen, hat es in Deutschland noch nicht gegeben“, betonte Laschet. Auch im benachbarten Kreis Warendorf sollen die Corona-Auflagen verschärft werden, allerdings nicht flächendeckend.

Urlaub bleibt erlaubt

Alle Bürger könnten sich nun kostenlos testen lassen, um Gewissheit über ihre persönliche Situation zu erhalten, sagte Laschet. „Wir werden eine repräsentative Testung der Bevölkerung vornehmen, um ein reales Lagebild zu bekommen.“

Das Zentrum des Corona-Ausbruchs bei Tönnies konnte nach Laschets Angaben in der Fleischzerteilung lokalisiert werden. In dieser Abteilung gebe es die meisten Infizierten. Womöglich haben besondere Bedingungen wie die Kühlung zur Verbreitung des Virus beigetragen. Dem Unternehmen warf Laschet mangelnde Kooperationsbereitschaft vor. Deshalb hätten die Behörden die Herausgabe von Daten der Werkarbeiter von Tönnies schließlich durchgesetzt. „Da wurde nicht mehr kooperiert, da wurde verfügt“, so Laschet.

Mehr zum Thema 1/

Der Ministerpräsident stellte klar, dass die Maßnahmen nur für den Kreis Gütersloh gälten. Es gebe jedoch keine Ausreisesperre. Den Bürgern werde empfohlen, den Kreis nicht zu verlassen, es sei ihnen aber nicht verboten. Am 29. Juni beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien, viele haben bereits Urlaub gebucht.

Aus der Belegschaft der Fleischindustrie und ihrem Umfeld wurden bereits 7000 Menschen ohne positives Ergebnis unter Quarantäne gestellt. Laschet kündigte an, diese Quarantäne auch mit Polizeiunterstützung durchzusetzen. Die Polizei werde die mobilen Teams des Gesundheitsamtes „auch in schwierigen Situationen begleiten“, so Laschet. Zur Not würde Zwang angewendet. Mittlerweile gebe es hundert mobile Teams, die von Dolmetschern für Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch begleitet werden.