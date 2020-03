Wegen Coronavirus : Apple schließt alle Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen

https://www.faz.net/-guw-9xhi0

Apple schließt wegen der Coronavirus-Ausbreitung alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen. Man wolle damit dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, erklärte Firmenchef Tim Cook am Samstag. Der iPhone-Konzern hat außerhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte, in den vergangenen Tagen hatte Apple bereits die Stores in Italien dichtgemacht. Die gut 40 Apple Stores in China sind inzwischen nach zum Teil längeren Schließungen alle wieder geöffnet. Die Coronavirus-Krise hatte in den vergangenen Wochen auch die iPhone-Produktion beeinträchtigt.

Topmeldungen Die Corona-Pandemie zeigt uns, dass es zwar Hunderte von Staaten und ungezählte Lebensmittelpunkte gibt, aber bloß eine Gesellschaft – die jetzt vor einer bislang unbekannten Aufgabe steht. Apple schließt alle Läden außerhalb Chinas +++ Rückkehrer aus Italien, Schweiz und Österreich sollen daheim bleiben +++ Tschechien, Dänemark und Polen schließen ihre Grenzen +++ Robert-Koch-Institut erklärt Madrid und Tirol zu Risikogebieten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog. Der Konzern spricht wegen der Auswirkungen des Coronavirus mit Regierungen über Staatshilfen. Für die schwere Phase hat man aber auch selbst vorgesorgt – und zusätzliche Finanzmittel beschafft. Daniel Jung erklärt Millionen Menschen Mathe im Internet. Er sagt, wie sich Bildung durch Online-Angebote verändert – und Lehrer dennoch unersetzlich bleiben.

