App zum Coronavirus : Wenn der Smartphone-Nutzer Rot sieht

Wer sich in diesen Tagen in China massieren lassen will, darf in Fragen des Datenschutzes nicht zimperlich sein. Der Massagesalon Dragon Fly in Peking zum Beispiel verlangt einen Nachweis, dass der Kunde die Hauptstadt in den vergangenen zwei Wochen nicht verlassen hat. Und das geht so: Der Kunde beauftragt die eigene Telefongesellschaft durch Scannen eines Codes, die eigenen Bewegungsdaten zu analysieren, die bei der Kommunikation zwischen Smartphone und Sendemasten generiert werden. In Echtzeit wird dann mitgeteilt, welche Provinzen der Kunde zuletzt besucht hat. Wenn außer Peking noch andere Provinzen auf dem Smartphone erscheinen, fällt die Massage aus, weil der Salon die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus als zu hoch bewertet.

Das ist harmlos im Vergleich zu den Einschränkungen, die derlei Bewegungsprofile in anderen Teilen Chinas derzeit zur Folge haben. In mehr als 200 chinesischen Städten hängt der Zugang zu Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks, Einkaufszentren und zum eigenen Arbeitsplatz seit einigen Tagen von einer App ab. Zeigt sie Grün, darf der Besitzer des Smartphones einen der unzähligen Kontrollpunkte passieren. Bei Gelb oder Rot wird der Zugang verwehrt. Grundlage des Drei-Farben-Schemas sind Bewegungsdaten; Kontakte mit Personen, die sich möglicherweise infiziert haben sowie die Selbstbeschreibung des eigenen Gesundheitszustands. In der App hinterlegt sind zudem die eigene Telefon- und Ausweisnummer.