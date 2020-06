Weltweit höchster Wert : Antikörper-Studie: Viele Bürger Ischgls waren infiziert

Wenige Infizierte in Japan : Was ist der „Faktor X“?

In Tokio haben laut einer Untersuchung nur 0,1 Prozent der Menschen Antikörper im Blut – in New York soll die Quote bei 20 Prozent liegen. Fachleute rätseln über die Gründe für die geringe Corona-Ansteckung in Japan.