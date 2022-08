Angepasste Impfstoffe : Schon wieder piksen?

Welche angepassten Impfstoffe stehen ab September zur Verfügung?

Im November 2021 wurde in Südafrika eine neue Virusvariante nachgewiesen: Omikron. Seitdem bestimmt diese mit all ihren Sub­varianten das Infektionsgeschehen weltweit – und momentan, so schätzen es Experten aktuell ein, sei keine völlig neue Mutation in Sicht, die Omikron ablösen könnte. In Europa sieht es laut ihnen danach aus, dass BA.5-Omikron erst einmal dominant bleibt.

Als Omikron mit großer Macht auftauchte, begannen die beiden großen Produzenten von mRNA-Impfstoffen damit, angepasste Impfstoffe herzustellen: Biontech/Pfizer und Moderna, deren ursprüngliche Vakzine Comirnaty und Spikevax – beide basieren auf dem Wildtyp des Coronavirus – von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hierzulande Ende 2020 zugelassen worden waren. Biontech/Pfizer hat gleich zwei angepasste Impfstoffe entwickelt: Der eine, der laut Karl Lauterbach am 1. September von der EMA zugelassen werden dürfte, setzt sich aus Comirnaty und der Omikron-Variante BA.1 zusammen. „Bivalent“ nennt man das. Den Antrag auf Zulassung dieses Vakzins für Personen ab zwölf Jahren reichten die Hersteller im Juli bei der EMA ein.

Noch im August werden die Studien zu dem zweiten Vakzin beginnen, das auf Comirnaty und auf den Varianten BA.4/5 basiert. Da dieser Impfstoff vergleichbar mit dem ersten angepassten ist, muss er nicht den gesamten Zulassungsprozess durchlaufen und wäre vermutlich schon Ende September verfügbar. Auch Moderna hat eine bivalente Auffrischungsimpfung entwickelt, die sich aus Spikevax sowie den Varianten BA.4/5 zusammensetzt. In dieser Woche wurde sie von Großbritannien bereits zugelassen.

Für wen wird eine vierte oder gar fünfte Impfung mit den neuen Impfstoffen empfohlen?

Seit dieser Woche empfiehlt die STIKO, die Ständige Impfkommission, auch Menschen ab 60 Jahren und besonders gefährdeten Personen ab fünf Jahren, sich eine vierte Impfung geben zu lassen. Damit folgt Deutschland vielen anderen europäischen Ländern, in denen schon seit Monaten Menschen ab 60 Jahren die vierte Spritze gegeben wird. Voraussetzung für eine weitere Impfung ist laut dem Gremium, dass die dritte Impfung mindestens sechs Monate her ist. Auch bei einer zwischenzeitlichen Corona-Infektion muss mit einer vierten Impfung mindestens vier bis sechs Monate gewartet werden. In ihrer aktuellen Stellungnahme schreibt die STIKO weiter, dass alle ab 60 Jahren nicht auf den angepassten Impfstoff warten sollten. Auch Prof. Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie der Charité, sagt: „Wenn Sie über 60 Jahre alt sind oder andere Risikofaktoren haben, die zu einem reduzierten Schutz vor schwerer Covid-19-Erkrankung führen können, dann ist es richtig, nicht auf angepasste Impfstoffe zu warten, sondern sich jetzt die vierte Impfung geben zu lassen. Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören und kürzlich geimpft wurden, sind Sie sehr gut geschützt.“

Zu einer möglichen fünften Impfung mit einem angepassten Impfstoff sagt Sander: „Ob eine weitere, eine fünfte Impfung mit angepassten Impfstoffen einen zusätzlichen Nutzen bringt, müssen wir abwarten. Das ist durchaus möglich, aber momentan nicht gesichert. Zudem sollte man auch bedenken, dass Infektionen ebenfalls eine Boosterwirkung haben und diese auch mitzählen.“