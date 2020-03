Amerikanisches Manöver : Army-Chef in Quarantäne

Wegen einer möglichen Infizierung mit dem Coronavirus hat sich der Kommandeur des amerikanischen Heeres in Europa, Generalleutnant Christopher Cavoli, in Quarantäne begeben. Berichten in amerikanischen Medien zufolge sind außer dem Drei-Sterne-General, der im Europa-Hauptquartier der Army in Wiesbaden-Erbenheim stationiert ist, weitere Offiziere, darunter mehrere Generäle von den Verdacht betroffen. Sie arbeiteten nun von zuhause, ihr Gesundheitszustand werde regelmäßig kontrolliert, die Army stehe in Kontakt mit den lokalen Gesundheitsbehörden.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Den Berichten zufolge besteht der Verdacht, dass sich Cavoli und die anderen Offiziere am vergangenen Freitag bei einer Nato-Konferenz der Kommandanten der Landstreitkräfte in Wiesbaden mit dem Virus angesteckt haben. An dem Treffen hätten auch Offiziere der italienischen Armee teilgenommen, es sei bei den Gesprächen unter anderem auch um Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus bei militärischen Übungen gegangen.

Ob die Quarantäne der Offiziere Auswirkungen auf die Ende Januar angelaufene Großübung „Defender 2020“ hat, ist unklar. Das Manöver, für das 20.000 Soldaten aus Amerika nach Europa verlegt und in langen Konvois nach Polen und ins Baltikum gebracht werden, als eines der größten seit 25 Jahren. Cavoli ist als Kommandeur der amerikanischer Truppen in Europa einer verantwortlichen Generäle, ob seine Quarantäne und die Corona-Krise generell etwas an den bisherigen Planungen ändern ist unklar.