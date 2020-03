China und Amerika im Streit : Woher kommt das Virus?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eigentlich gab es keinen Zweifel mehr am Ursprung des Virus. Chinas staatliches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten hatte im Januar mitgeteilt: Die Quelle des Virus seien Wildtiere, die auf einem Fisch- und Lebensmittelmarkt in Wuhan verkauft worden waren. Doch von dieser Einschätzung ist die Regierung in Peking mittlerweile wieder abgerückt.

Ein Seuchenfachmann sagte Ende Februar: „Die Epidemie ist zuerst in China aufgetaucht, aber sie stammt nicht unbedingt aus China.“ Der Mann twitterte außerdem einen Link zu einem Artikel, der eine Verbindung zwischen dem Ausbruch und einer internationalen Sportveranstaltung für Militärangehörige im Oktober in Wuhan zog. Dort hatten auch Delegierte aus den Vereinigten Staaten teilgenommen.

China ist immer noch darüber verärgert, dass Amerika als erste Nation einen Einreisestopp für Reisende aus China verhängte und ein Flugzeug in die abgeriegelte Stadt Wuhan schickte, um eigene Staatsbürger auszufliegen. Dadurch seien andere Länder negativ beeinflusst worden, hieß es aus Peking. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua ging Anfang März in einem Kommentar sogar so weit, dass sie eine Entschuldigung Amerikas forderte.

Offensichtlich möchte China nicht mit dem Makel leben müssen, als Ursprungsland einer der schwersten Pandemien der Menschheitsgeschichte zu gelten. Und es will mit dem Fingerzeig auf vermeintliche äußere Quellen nicht zuletzt von der Kritik an der verzögerten eigenen Reaktion ablenken. Denn in der Anfangsphase der Epidemie hatten die Behörden Ärzte noch verfolgt, die vor dem Ausbruch gewarnt hatten, und entsprechende Nachrichten unterdrückt. Das führte dazu, dass der Welt das Virus erst Wochen später bekannt wurde.